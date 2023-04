Jetro Willems terug bij selectie FC Groningen, Verrips ontbreekt tegen NEC

Foto via FC Groningen

Verdediger Jetro Willems zit weer bij de selectie van FC Groningen voor het duel tegen NEC zaterdagavond. Willems raakte twee weken geleden in het duel tegen FC Utrecht geblesseerd.

Doelman Michael Verrips is er niet bij. Hij had al een tijd klachten, maar die werden erger na de verloren wedstrijd tegen RKC vorige week. Het is onbekend wanneer hij weer inzetbaar is. Peter Leeuwenburgh is zijn vervanger.

Ook aanvaller Paulos Abraham en de verdedigers Thijmen Blokzijl en Liam van Gelderen zijn wegens blessures afwezig.

Trainer Dennis van der Ree noemt NEC een moeilijke tegenstander, maar wel een club waartegen FC Groningen kan presteren.

FC Groningen heeft een resultaat hard nodig, want met nog vijf wedstrijden te gaan staat FC Groningen voorlaatste, met tien punten achterstand op de veilige vijftiende plek en acht punten achterstand op de nacompetitieplaats. NEC staat tiende en maakt nog kans op de play-off wedstrijden voor Europees voetbal.

De wedstrijd begint zaterdag om 20.00 uur in het Euroborgstadion en staat onder leiding van Richard Martens.