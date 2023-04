Jan Nordström, de eerste doelman die officieel een FC-shirt droeg, is overleden

Jan Nordström op een poster van FC Groningen uit 1971 - Afbeelding via mijnvoetbalnostalgie.nl

Jan Nordström, de keeper die tussen 1971 en 1974 106 keer tussen de doelpalen stond voor FC Groningen, is eerder deze maand op 78-jarige leeftijd overleden. Dat laat de club donderdagmiddag weten.

De Zweed was, na de splitsing van GVAV naar FC Groningen en de huidige amateurclub, de eerste doelman die officieel voor FC Groningen het doel moest leeghouden. Nordström volgde daarmee de legendarische keeper Tonny van Leeuwen op, die tussen 1963 en 1971 tussen de palen stond voor GVAV.

Nordström was de eerste van de in totaal 21 Zweedse voetballers die tot nu toe voor FC Groningen uitkwamen. De doelman speelde drie seizoenen in het Oosterpark. Drie jaar na zijn debuut in Groningen keerde de keeper terug naar Zweden, waar hij tot het einde van het decennium speelde voor IFK Göteborg.

Volgens FC Groningen laat Nordströms weduwe Mona weten dat Jan altijd met een goed gevoel terugdacht aan zijn tijd in Groningen: “De club wenst Mona, de rest van de familie en vrienden van Jan Nordström veel sterkte in het verwerken van het verlies.”