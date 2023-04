Jade Alves (19) en Zorggroep Drenthe winnen Noorderpoort Jaarprijs

Foto via Noorderpoort

Maritiem Officier in opleiding Jade Alves (19) en Zorggroep Drenthe zijn donderdagavond bekroond met de Noorderpoort Jaarprijs van 2023.

In Martiniplaza reikte Wethouder Carine Bloemhoff de prijs voor Student van het Jaar uit aan Alves, die op de Zeevaartschool in Farmsum bezig is met de opleiding tot Maritiem Officier. Alves denkt zelf dat ze de prijs heeft gekregen, omdat ze zich als meisje op de Zeevaartschool groot houdt: “Ik heb mijn ouders en de examencommissie van mijn middelbare school moeten overtuigen dat ik mbo wilde doen in plaats van havo. Daarvoor maakte ik een poster met alle mogelijke paden die ik kon bewandelen en dat ik de route via mbo wilde afleggen. Ik heb me echt hard gemaakt voor mijn wens om naar de Zeevaartschool te gaan.”

Naast de Student van het Jaar werd ook het Leerbedrijf van het Jaar geëerd in MartiniPlaza. Dit jaar ging de titel naar Zorggroep Drenthe. Het bedrijf kreeg de prijs vanwege de samenwerking met Noorderpoort binnen het project ‘Op stap’, bedoeld voor mensen die liever willen werken in de zorg dan volledig studeren. Dat leverde het bedrijf nu al meer dan driehonderd extra handen open.