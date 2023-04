Iris Bergink uit Groningen strijdt om titel Provinciale Voorleeskampioen

Pixabay

Acht Groningse finalisten strijden woensdag 12 april om de titel Provinciale Voorleeskampioen. De winnaar krijgt een plaats in de landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd.

Een van de finalisten is Iris Bergink van basisschool OJS de Petteflet uit Groningen. Haar talent voor voorlezen ontstond toen ze mee moest doen aan een wedstrijd op school. “Het leukste aan voorlezen is dat ik het publiek mee kan nemen in het verhaal”, vertelt Iris. Als ze wil oefenen kiest ze een verhaal uit en leest ze het voor aan haar ouders. Vervolgens leest ze het verhaal een aantal keer voor, zodat het steeds beter gaat. Op de vraag of ze tips heeft om beter voor te lezen zegt ze: “Je hoeft niet gespannen te zijn, niet nadenken en gewoon doen.” Als Iris in haar vrije tijd leest is ‘Mot en de metaalvissers’ een van haar favorieten.

Aan het eind van het interview leest Iris een stukje voor uit het boek ‘Helemaal Floor’. Iris was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: