Inschrijving Haren-Haren geopend: “Jubileumeditie gaan we extra vieren”

De inschrijving voor de wielerklassieker Haren-Haren is geopend. Het evenement wordt op zondag 2 juli voor de tiende keer gehouden en daarom zijn er verschillende onderdelen aan het programma toegevoegd.

Allereerst kan er deelgenomen worden aan de internationale variant van 165 kilometer. Deelnemers fietsen daarbij van Haren naar het Duitse Haren, in het landkreis Emsland, en weer terug. Daarnaast is er de 105 kilometer, een familietoertocht van 50 kilometer en een handbike-route met dezelfde afstand. Alle routes voeren door het Global Unesco Geopark De Hondsrug. “Het Hondsruggebied is en blijft uniek”, laat de organisatie weten. “De ruggen en dalen werden in de ijstijden gevormd, de prehistorische mens liet er ons zijn schatten na. Het is een landschap waar mensen duizenden jaren vorm aan hebben gegeven.”

Nieuwe onderdelen in de jubileumeditie zijn een ouder-kind-tocht. “Deze heeft een afstand van 50 kilometer. Samen met je kind, of met je papa of mama, fiets je een rondje Haren-Gasteren-Haren. Onderweg wordt er door ons getrakteerd op een heerlijke pannenkoek.” Om extra bij het jubileum stil te staan wordt er een jubileumboom geplant. “Deze boom staat symbool voor ons jubileum, maar ook voor onze waardering voor het unieke gebied waarin we al die jaren ons evenement organiseren. We dragen daarom met alle liefde bij aan een groenere en duurzame toekomst voor ons allemaal.”

