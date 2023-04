Informateur Provinciale Staten adviseert beoogde coalitie om regelmatig te evalueren

Foto: Joris van Tweel

Informateur Ard van der Tuuk (PvdA) adviseert de partijen van de beoogde coalitie in de Provinciale Staten om regelmatig te evalueren. Dat liet Van der Tuuk woensdag weten bij de presentatie van het eindverslag.

De afgelopen periode heeft Van der Tuuk gesprekken gevoerd met de partijen in de Staten. Vorige week werd al duidelijk dat de informateur voorstelt om een coalitie te smeden bestaande uit BBB, PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang. Tijdens de presentatie woensdag liet Van der Tuuk weten dat het verstandig is om te gaan werken aan een hoofdlijnenakkoord.

Verbeteren van de samenwerking

En Van der Tuuk, die tevens burgemeester is in de gemeente Westerkwartier, had nog een aantal tips: “Ik adviseer om de formatiegesprekken langs inhoudelijke thema’s te voeren en de toedeling van portefeuilles daarop te laten volgen.” Tijdens de gesprekken werd heet de informateur duidelijk dat de partijen het belangrijk vinden dat er gewerkt wordt aan de verbetering van de samenwerking tussen College en Staten. “Daarom adviseer ik om voorafgaand aan de formatiefase input bij de Staten op te halen over wat er in het hoofdlijnenakkoord opgenomen zou moeten worden.”

Evaluatiemoment

Tevens wordt voorgesteld om na het smeden van het hoofdlijnenakkoord dit voor te leggen aan de Staten om input op te halen: “Al dan niet vergezeld van de uitnodiging om mee te tekenen op het uiteindelijke akkoord. Daarnaast is het belangrijk om aandacht te besteden aan de samenwerking met de Staten tijdens de aanstaande bestuursperiode. Tot slot, omdat de ontwikkelingen niet stilstaan en de tijd turbulent is, adviseer ik regelmatig te evalueren of de ingeslagen koers nog de juiste is. Het lijkt in ieder geval goed om na twee jaar een evaluatiemoment in te bouwen, of zo nodig eerder als dat nodig is.”