“In Stad liggen duizenden fietsen en winkelwagens in het water, laat mij gewoon mijn gang gaan”

Als hij doorgaat met magneetvissen op plekken waar dat niet mag, dan kan Jan Duurt Dijkman van de gemeente een bekeuring krijgen die op kan lopen tot 2.000 euro. De magneetvisser noemt het intimidatie en hij wil het er niet bij laten zitten.

“Waar we het over hebben is de veiligheid”, vertelt Dijkman. “Onlangs kreeg ik van een goede vriend de vraag of ik naar het Stadsstrand wilde komen om daar zijn smartphone uit het water te vissen. Ik dacht, dat doe ik wel even. Zolang niemand er achter komt, is er ook geen probleem. Maar dan ga je daar aan de slag en dan kom je in een gebied van tien bij drie meter allemaal fietsen, fietsenrekken en oud-ijzer tegen. En ik schrok daar van. Want mijn kinderen zwemmen op die plek. Het is levensgevaarlijk.”

“Enig idee wat er gebeurt als je op een fietsenrek springt?”

Voor Dijkman was het aanleiding om in de pen te klimmen en om een bericht op sociale media te plaatsen. “Er wordt op die plek veel gezwommen. Je hebt het misschien zelf ook wel eens gezien, dat er op mooie zomerdagen daar in het water wordt gesprongen. Heb je enig idee wat er gebeurt als je op een fietsenrek springt? Het is daar ongeveer 2,5 meter diep hè? En er wordt daar niet alleen in de zomer gesprongen. Toen ik daar aan het werk was waren er een aantal internationale studenten aan het zwemmen.” Het aantreffen van het vele oud-ijzer heeft Dijkman gecommuniceerd met Havenbeheer. “Die meneer zei, dat ik er a. niet mag magneetvissen, b. dat ik het er niet uit mag halen en c. dat als ik het eruit haal en afvoer, dat het dan diefstal is. Ik heb een prima gesprek gehad met deze medewerker. Het is een prima gast. Maar de conclusie klopt niet.”

“Als ik die 2.000 euro betaal, mag ik dan gewoon aan de slag?”

Het resultaat is dat Dijkman nu een dwangsom aan de broek heeft hangen. “Ik beschouw dat als pure intimidatie. Als ik doorga met magneetvissen op plekken waar dat niet mag, dan kan ik een bekeuring krijgen van maximaal 2.000 euro. In 2019 lag het boetebedrag nog op 130 euro. Er is een periode geweest dat het 2.500 euro was, met een maximum van 10.000 euro. En nu worden deze boetebedragen gecommuniceerd. Ik heb al tegen de gemeente gezegd, als ik nu gelijk die 2.000 euro betaal, mag ik dan overal aan de slag?”

“Ik weet wat ik moet doen als ik een vuurwapen naar boven haal”

De gemeente wil om verschillende redenen niet dat Dijkman gaat magneetvissen in de gemeente. Zo kunnen bijvoorbeeld kabels, die op de bodem van de Diepen liggen, beschadigd raken. Daarnaast kunnen er archeologische vondsten beschadigd worden. Ook kunnen er explosieven naar boven komen. Een reëel gevaar, omdat er bij de bevrijding van Stad hevig gevochten is. “Er zijn in Groningen zeker explosieven te vinden. Die locaties zijn ook bekend. Maar als dat gebeurt dan weet ik wat mij te doen staat. Ik heb veel ervaring, en ik ken de procedures. Laatst was ik aan het magneetvissen in Amsterdam. Ik haalde toen een 9mm vuurwapen naar boven. Dan bel je direct de politie, die met de forensische opsporing ter plaatse komt. Het kan de politie helpen in het oplossen van bepaalde zaken die tot op heden op de plank zijn blijven liggen.”

“In België wordt er gewerkt op basis van vergunningen”

Dijkman is ondertussen al 3,5 jaar bezig om een oplossing te vinden. “In de wateren in Stad liggen duizenden fietsen, winkelwagens en ander oud-ijzer. Materialen die er nu niet uit worden gehaald omdat de werkboot van de gemeente die capaciteit niet heeft. Ik zou graag aan de slag willen om de Groningse wateren schoon te maken. Dat kan misschien door middel van het Belgische systeem. In België werken ze op basis van de vergunning ‘Erkenning als metaaldetectorist’. Dat zou hier ook kunnen. Of je laat mij meevaren op de werkboot van de gemeente, zodat ik mijn gang kan gaan, maar er tegelijkertijd wel het toezicht is.”

“Geld inzamelen voor Voedselbank Groningen”

Volgens de magneetvisser doet in ons land ook alleen Groningen moeilijk. “Laatst ben ik wezen magneetvissen in Rotterdam. Dan tref je drie scooters aan. Die halen we naar boven, en die voeren we zelf af. We laten het schoon achter. Dat doe ik overigens altijd. Ik ruim altijd alles op wat ik naar boven haal. De buurtbewoners waren zo blij dat ze met koffie aan kwamen zetten. Dat is toch mooi? Aan het eind van deze maand gaan we magneetvissen in Amsterdam. Al het geld dat we verdienen met het naar boven halen van oud-ijzer gaat naar Voedselbank Groningen. Super belangrijk, maar het is vreemd dat we dit in Amsterdam moeten doen, en er niet voor in Groningen terecht kunnen. Ik hoop dat ik snel een ontheffing ga krijgen. Het is een win-winsituatie. Het water wordt veiliger en schoner, en ik wil het met veel plezier doen.”

Vragen van D66

Toch lijkt die kans klein. Vorige maand stelde de fractie van D66 nog vragen aan het gemeentebestuur waarop wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Beheer en Onderhoud liet weten dat er in Groningen een afweging is gemaakt en dat het niet wordt toegestaan vanwege de vele risico’s als het toebrengen van schade aan kabels, het vinden van explosieven of het beschadigen van archeologische vondsten die op de bodem liggen.

Magneetvissen

Magneetvissen is een vrijetijdsbesteding die op verschillende plekken in de wereld populair is. Met een sterke magneet wordt er gezocht naar metalen voorwerpen in het water. De magneet is meestal aan een touw vastgemaakt. Soms wordt er ook gebruik gemaakt van een prikstok om daarmee naar voorwerpen in diepere bodemlagen te zoeken. De magneten die gebruikt worden, zijn zo sterk dat ze fietswrakken en winkelwagentjes uit het water kunnen tillen. Veel magneetvissers beoefenen de hobby vanwege het mogelijk vinden van waardevolle voorwerpen.

