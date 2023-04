Hulpdiensten ontruimen pand aan Klinkplein na rookontwikkeling op dak

Foto: 112 Groningen

De hulpdiensten hebben vrijdagmiddag een gebouw aan het Kwinkplein ontruimd, nadat er melding werd gemaakt van een brand op het dak.

Meerdere brandweervoertuigen reden het centrum van de stad in voor de melding. Volgens een woordvoerder van de brandweer bleek, na de ontruiming, al snel dat er geen echte brand was in het gebouw. Mogelijk hebben dakwerkzaamheden voor een branderige lucht en wat rook gezorgd.

Nadat bleek dat er weinig aan de hand was, nam het aanwezige cordon brandweerlieden snel haar vertrek.