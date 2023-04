Huizenprijzen blijven ook in Groningen flink dalen

foto: Sanne de Boer

De prijzen van woningen zijn in vergelijking met vorig jaar en afgelopen kwartaal in de regio Groningen flink gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

In het eerste kwartaal van dit jaar werd gemiddeld 303 duizend euro voor een woning betaald in de regio Groningen/Hogeland/Westerkwartier. Dat is 10,7 procent minder dan een jaar geleden. Landelijk daalde de verkoopprijs met 8,2 procent.

In vergelijking met het vierde kwartaal van 2022 daalde in Groningen en omgeving de prijzen van huizen met 4,5 procent.

Het duurde in de regio ruim dertig dagen dat een woningen in de verkoop stond. Dat was vorig jaar ruim twintig dagen. Landelijk was dat het afgelopen kwartaal 42 dagen.

Het aantal huizen dat in de verkoop stond in de regio het afgelopen kwartaal is met 89 procent gestegen. Landelijk was dat een stijging van 71,2 procent.

Vrijwel overal daalde de prijs van woningen in vergelijking met een jaar geleden. Dat was niet het geval in de regio Delfzijl. Daar stegen de huizenprijzen met een procent. Maar in vergelijking met vorig kwartaal was er wel een forse daling: 10,7 procent.