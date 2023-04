Hoogwerker verliest olie bij Oostersluis, flink oliespoor op wegdek

Foto: Michel Eising

Automobilisten moeten maandag in het begin van de avond bij de Oostersluis rekening houden met vertraging. Het wegdek wordt schoongemaakt nadat er eerder in de middag olie op het wegdek terecht is gekomen.

Ooggetuigen laten weten dat het gaat om een flink oliespoor. Een hoogwerker reed op de Oostersluisweg naar de Rijksweg. Waarschijnlijk als gevolg van een hydraulische lekkage liet het voertuig een oliespoor achter. De bestuurder van de hoogwerker zette het voertuig stil nadat andere automobilisten hem wezen op de lekkage. Direct werd actie ondernomen en werd begonnen met een schoonmaakactie. Daarvoor werden verschillende voertuigen ingezet.

Als gevolg van de schoonmaakwerkzaamheden moet het overige verkeer rekening houden met vertraging.