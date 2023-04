Honderden hardlopers rennen door gebouwen tijdens Urban Trail: “Euroborg was een leuke verrassing”

Foto: Urban Trail Groningen

Ruim drieduizend hardlopers hebben zondagochtend deelgenomen aan de KLM Urban Trail. Johan Meijer van Golazo Noord-Nederland spreekt van een succesvolle dag.

Hoi Johan! Ruim drieduizend deelnemers …

“Ja, echt een heel mooi aantal. Met dit aantal zitten we ook weer op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. Daar zijn we heel blij mee. De deelnemers die we vandaag mochten verwelkomen zijn vrijwel allemaal fanatieke hardlopers. We organiseren deze Urban Trail ook in andere steden, en in Utrecht en Rotterdam zie je dat het vooral flink wat studenten trekt. Daar is voor de duidelijkheid niks mis mee. In Groningen zien we echter dat de fanatieke hardloper er op af komt.”

Deze Urban Trail werd voor de zevende keer gehouden. Jullie proberen er bij elke editie iets bijzonders van te maken …

“Klopt. Het ultieme doel is toch wel dat deelnemers na afloop zeggen, goh, we zijn nu op locaties geweest in Stad waar we nog nooit eerder zijn geweest. En dat krijgen we vandaag ook teruggekoppeld. Dus als organisatie zijn wij helemaal in onze nopjes. En het klopt dat we er iedere keer iets bijzonders van proberen te maken. De route liep vandaag langs verschillende locaties die we niet eerder hadden bezocht. Het vernieuwde Stadhuis bijvoorbeeld, maar ook de sociëteit van Albertus Magnus, het Praedinius Gymnasium en het Pepergasthuis.”

En de Euroborg …

“Ja. Daar vond start en finish plaats. En dat was toch wel een heel groot succes en een leuke verrassing. De locatie heeft als voordeel dat er veel ruimte is, en we hebben dit in een hele goede samenwerking met FC Groningen kunnen organiseren. De Euroborg was ook echt nieuw op de route. Het is nooit eerder onderdeel geweest van de Urban Trail. En het was toch wel een succes. Heel wat deelnemers hebben zichzelf op de foto gezet bij de perswand in het stadion of juist bij de spelerstunnel. Zo kon men zich toch een beetje in het leven wanen van de voetballers.”

Hoor ik tussen de regels door dat deze locatie misschien ook een blijvertje wordt?

“Dat weten we nu nog niet. De locatie biedt absoluut voordelen. Maar wat ik al zei, we willen ook vernieuwend zijn. Dat we deelnemers ieder jaar een nieuwe ervaring op kunnen laten doen. Het moet vernieuwend en uitdagend zijn.”

Als je kijkt naar de deelnemers. Zijn het vooral noorderlingen?

“Ja. Veel mensen uit Stad en Ommeland. Ook wel mensen uit Assen en Zuidlaren. En ik heb ook best wel veel de Friese taal gehoord. En de weersomstandigheden waren helemaal prima. Toen we vanochtend om 09.30 uur begonnen was het nog wel fris, maar de zon heeft heel veel goedgemaakt. Kortom, we kijken terug op een erg geslaagde editie.”