Historische motorwagen ‘Jaap’ doet Groningen aan

Still uit video / video: Emiel Prick

Bijzonder bezoek op het Hoofdstation zondagmiddag. De historische motorwagen 9002 ‘Jaap’ van de stichting 2454 Crew bracht een bezoek aan Groningen.

Het bijna honderd jaar oude treinstel was zondagochtend vertrokken vanuit Roosendaal. Via ’s Hertogenbosch, Arnhem en Zwolle arriveerde de trein rond 15.20 uur in Groningen. Via Amersfoort en Hilversum kwam de trein rond 21.15 uur weer aan in Roosendaal. De ‘Jaap’ werd in 1924 gebouwd door de Koninklijke Fabriek van Rijtuigen en Spoorwagens J.J. Beijnes in Haarlem. De serie 9002 staat bekend als Mat ’24, in de volksmond ook wel ‘Blokkendozen’ genoemd.

‘Jaap’

De trein raakte tijdens de spoorwegstaking van 1944-1945 behoorlijk beschadigd. Na de oorlog werd de ‘Jaap’ gerepareerd en zou tot 1955 dienst doen als motorwagen. Het was een periode waarin veel motorwagens werden verbouwd tot getrokken rijtuig. Deze motorwagen ontliep echter de dans en werd in 1966 verbouwd tot motordienstwagen. Daarbij werd de doorloopkop vervangen door een dichte kop. Vanaf 1968 werd de trein gebruikt als wegleerrijtuig en in 1981 werd het voertuig buiten dienst gesteld.

Testrit

In 1990 kwam de trein in beheer van de hobbyclub van de Hoofdwerkplaats Haarlem. In die tijd is de motorwagen weer terug gebouwd naar de oude situatie in 1924. Sinds 2021 is stichting 2454 Crew de eigenaar. Zij hebben de afgelopen jaren de Blokkendoos weer rijvaardig gemaakt. De rit van zondag was bedoeld om te controleren of alles na de restauratie naar behoren werkt. Onderweg werd de trein door vele treinspotters vastgelegd op foto en video.

Bekijk hier de doorkomst van de trein bij Onnen. De video is gemaakt door Emiel Prick: