Het is Wandel tijdens je Werk-dag: “De dag loopt dan weer even uit mijn hoofd”

Nederlanders zitten gemiddeld bijna 11 uur per dag. Dat is het meest van alle Europeanen. En daar moet verandering in komen. Daarom organiseert Stichting Wandelnet een Wandel tijdens je Werk-dag.

Susan Boot is wandelcoach en legt uit waarom wandelen zo belangrijk is: “Op het moment dat je naar buiten gaat, krijg je direct een positief gevoel. We krijgen automatisch gelukshormonen.”

Met de dag wil Stichting Wandelnet mensen stimuleren om tijdens hun kantooruren meer te bewegen. Dat is niet alleen goed voor je fysieke gezondheid, maar ook voor de werksfeer. “Het sociale aspect als je samen gaat wandelen is ook heel fijn en goed voor ons welzijn en welbevinden”, vertelt Susan. “Die verbinding ontstaat als je met anderen wandelt.”

Dat herkennen ook de wandelaars in Stadspark. “Je leert je collega’s wel beter kennen. Je hebt andere gesprekken dan je op de vloer hebt”, vertelt een mevrouw die langsloopt.

Zelfs als je tegen een deadline aan werkt, kan een korte wandeling handig zijn. Wat buitenlucht en fysieke beweging zorgt namelijk voor meer creativiteit, vertelt de wandelcoach. Een meneer die gehaast naar zijn auto loopt, kan dat bevestigen: “Als ik er even niet uit kom, ga ik even vijf tot tien minuten wandelen. Dan denk je over het probleem na. Dan zit je weer achter je bureau en heb je de oplossing. Dat is altijd zo!”