Het Groninger Landschap: “Wees voorzichtig bij betreden uitkijkpunten”

Foto: Marco Glastra / Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap roept bezoekers van haar gebieden op om de komende tijd voorzichtig te zijn. Aanleiding zijn de recente vernielingen bij verschillende uitkijktorens en vogelkijkhutten in de noordelijke provincies.

“De afgelopen weken hebben zich verschillende vernielingen voorgedaan”, meldt de natuurorganisatie. “Naast schade leveren deze vernielingen soms ook gevaarlijke situaties op. Vloerplanken en traptreden zijn doorgezaagd en complete vloerplaten verwijderd. Wij vragen bezoekers om extra voorzichtig te zijn bij het betreden van uitkijkpunten. Mocht men schade of verdachte omstandigheden zien, dan vragen wij dit direct te melden bij Het Groninger Landschap op telefoonnummer 050 313 59 01 of bij de politie op 0900 88 44.”

Niet alleen in de gebieden van Het Groninger Landschap worden vernielingen gepleegd. In februari sloegen vandalen toe bij de uitkijktoren in De Onlanden. Vloerplaten werden weggehaald waardoor een levensgevaarlijke situatie ontstond. Onlangs werden er vernielingen aangericht bij de uitkijktoren bij Noordlaren en bij vogelkijkhut De Kiekkaaste bij Drieborg.

Verslaggever Daniëlle Rademakers maakte een reportage over de vernielingen bij Noordlaren: