Herstel ON, PKC’83 haalt uit en Gorecht verliest nipt

Foto Martijn Minnema: Tim Deelen namens ON in balbezit tegen Leeuwarder Zwaluwen

In de zaterdag eerste klasse F boekte Oranje Nassau na drie duels zonder winst weer een zege. PKC’83 haalde fors uit tegen de hekkensluiter, Gorecht verloor nipt van Winsum.



Oranje Nassau – Leeuwarder Zwaluwen (0-0) 3-0

Ondanks 1 punt uit de laatste drie duels doet Oranje Nassau nog mee in de titelstrijd. Om mee te blijven doen moest laagvlieger Leeuwarder Zwaluwen thuis wel verslagen worden. Dat lukte.

Voor rust had ON in het eerste kwart moeite gaatjes te vinden in de hechte Leeuwarder defensie.

De eerste grote kans was er na 25 minuten voor Rick Wiersma, maar diens inzet kon nog net voor de lijn verdedigd worden. Tien seconden later was Thomas Careman nog dichterbij, hij kopte een voorzet vallend via de lat over. Tien minuten later profiteerde Tim Deelen niet van een te korte terugspeelbal. Deelen schoof de bal in een vrije doortocht op de keeper naast. Ook de andere mogelijkheden, wat schietkansen, leverden geen treffer op. Verdedigend kwam ON niet in de problemen.

Na rust hetzelfde beeld, Leeuwarder Zwaluwen verdedigd, ON valt aan en moet beducht zijn voor de Friese counter. Veel kansen kreeg ON ook in het eerste kwart van de tweede helft niet, maar het kreeg wat hulp van een Leeuwarder Zwaluw. Een onnodige, zeg maar gerust domme, overtreding leverde ON in de 67′ minuut een penalty op. Careman schoot onberispelijk raak, ban gebroken, 1-0.

Leeuwarder Zwaluwen koos daarna noodgedwongen wat meer voor de aanval. ON profiteerde en counterde tien minuten voor tijd naar 2-0. Giovanni Salvo schoof de bal bij een uitbraak koeltjes in de verre hoek. Nadat Leeuwarder Zwaluwen kort voor tijd hun grootste kans verprutste (een uitglijder van een ON verdediger leverde een 2 tegen 1 met de ON keeper op maar de terug gelegde bal was niet op maat en de potentiële doelpuntenmaker gleed bovendien uit) kwam ON in blessuretijd nog op 3-0. Fokko Kronemeijer benutte een rebound.

ON staat vierde met twee punten minder dan koploper Blauw Wit’34. Het gat met Pelikaan S en ONS is respectievelijk 4 en 3 verliespunten. Die beide clubs hebben een wedstrijd minder gespeeld.

PKC’83-FVC (4-1) 8-2

PKC’83 boekte zijn derde zege op rij, het veegde hekkensluiter FVC van de mat. Na een kwartier stond het al 3-0, Kevin Bakels opende na vijf minuten de score, Bryan Inge nam de 2-0 en 3-0 voor zijn rekening. Topscorer Rob Schokker zorgde nog binnen het half uur voor 4-0 waarna FVC kort voor rust iets terug deed. Via twee treffers van Schokker en één van Bakels en Schreiber liep PKC’83 uit naar 8-1. En ook nu mocht FVC het slotakkoord voor zijn rekening nemen. PKC’83 staat zesde en staat na drie zeges op rij 12 punten voor op de nacompetitieplekken.

Gorecht-Winsum (0-0) 0-1

Gorecht kon goede zaken doen bij winst op Winsum, alle ploegen onder Gorecht speelden lastige uitwedstrijden (en verloren ook allemaal). Gorecht wist zelf echter ook niet te winnen. Winsum was met 0-1 te sterk, de enige treffer werd twintig minuten voor tijd gescoord door Tijs Mulder.

De voorsprong op de rechtstreekse degradatieplek blijft 8 punten, maar op de nacompetitieplek staat Gorecht maar twee punten voor.