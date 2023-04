Henk Veldmate terug bij FC Groningen als internationaal scout

Foto: FC Groningen

Henk Veldmate keert na zeven jaar afwezigheid terug bij FC Groningen. Dat heeft de leiding van de club deze woensdag bekendgemaakt.

De 66-jarige voormalig speler en technisch manager van de club gaat per 15 juni de functie van Internationaal Scout bekleden. Hij tekent een contract tot 1 september 2026. Onder leiding van algemeen directeur Wouter Gudde gaat Veldmate zich samen met de nieuwe hoofdtrainer Dick Lukkien, Hoofd Scouting Wes Beuvink en manager Voetbal en Ontwikkeling Art Langeler bezighouden met de aan- en verkoop van spelers en de inrichting van de eerste selectie van de club.

Veldmate stapte, na ruim 33 dienstjaren in verschillende functies bij FC Groningen, begin 2016 over naar Ajax. In de jaren ervoor was hij achtereenvolgens zeven jaar speler, negen jaar trainer/coach én hoofd jeugdopleiding, 16 jaar manager technische zaken en anderhalf jaar hoofd scouting bij de club. Veldmate was als manager technische zaken mede verantwoordelijk voor het aantrekken van topspelers als Erik Nevland, Luis Suárez, Marcus Berg, Tim Matavz, Dusan Tadic, Virgil van Dijk en Filip Kostic.

Algemeen directeur Wouter Gudde: “Wij zijn enorm blij dat we Henk hebben weten te bewegen tot een terugkeer bij de club. Henk is naast een fijne persoonlijkheid een absolute vakman met heel veel ervaring, heeft een groot nationaal en internationaal netwerk binnen de voetballerij en een zeer goede kijk op voetbal. Met zijn expertise hebben wij de overtuiging dat Henk ons op voetbaltechnisch vlak de komende jaren enorm kan helpen in de verdere ontwikkeling van de club en het realiseren van onze doelstellingen.”

Henk Veldmate: “Mijn binding met FC Groningen is altijd heel sterk geweest. Een heel groot deel van mijn werkende leven is groen-wit. De club heeft een speciale plek in mijn hart. Ik ben ook tijdens mijn werkzaamheden voor Ajax altijd in Groningen blijven wonen. Nu keer ik ook figuurlijk terug naar huis. Ik ben blij terug te keren bij FC Groningen en kijk er naar uit om de club te helpen de weg omhoog weer in te slaan en bij te dragen aan het realiseren van de sportieve ambities.”