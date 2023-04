Henk Korvinus volgt Bas Kortmann op als voorzitter Instituut Mijnbouwschade

Een versterkingsoperatie tot aardbevingsbestendige woningen in Ten Boer. Foto: Sebastiaan Scheffer

Henk Korvinus is de nieuwe voorzitter van het bestuur van de Instituut Mijnbouwschade Groningen, IMG. Korvinus volgt Bas Kortmann op.

De ministerraad besloot woensdag Korvinus voor te dragen op voorstel van minister Franc Weerwind (D66) van Rechtsbescherming. De 67-jarige Korvinus was tot 1 januari inspecteur-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij waarnemend hoofdofficier Noord-Nederland, raadsadviseur op het ministerie van Algemene Zaken, hoofdofficier van Justitie in Den Haag en Rotterdam, rechter en kantonrechter.

Korvinus gaat vanaf 15 mei aan de slag voor een periode van vier jaar. Deze maand liet Bas Kortmann weten dat hij na vijf jaar voorzitter geweest te zijn van het IMG stopt.