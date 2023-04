Helpman blijft in titelrace na winst op Sellingen

Foto Andor Heij: Helpman neemt het doel van Sellingen onder vuur

Helpman doet in de tweede klasse K nog volop mee om het kampioenschap. De topper tegen Sellingen werd zondagmiddag op sportpark Esserberg met 1-0 gewonnen.

Sellingen begon wat beter aan de wedstrijd. Maar na 11 minuten kopte Huub Rudolphy Helpman op 1-0. Rudolphy zou later met een blessure uitvallen. Helpman kreeg vanaf dat moment de overhand met nog een fraaie kans voor Jacob Lubbers. Ook Joost de Graaf kreeg na een mooie aanval een mogelijkheid, maar hij zette geen kracht achter zijn inzet.

Na de pauze moest Helpman achteruit, want Sellingen zette aan. Zo kon Rik Bos alleen op Karim Khajjouf af, maar de Helpman doelman was de sterkste. Zo waren er meer hachelijke situaties voor het Groninger doel. Bos kwam nog een keer door, maar die speelde de bal te ver voor zich uit.

Helpman ontworstelde zich aan de druk en kreeg de grootste kans toen Keanu Chun op de lat schoot. Jacob Lubbers prikte kort daarop net voorlangs. Sellingen gaf niet op en in de rommelige slotfase moest Khajjouff drie keer vlak achter elkaar handelend optreden om een gelijkmaker te voorkomen. Sellingen is door de nederlaag zo goed als uitgeschakeld in de titelstrijd.

Zenuwslopend

“Het was net als in de eerste fase van de eerste helft”, aldus Helpman trainer Dennis van den Driessche over het tweede bedrijf. “Het was overleven en dat hebben we gelukkig goed gedaan. Maar we hebben ook genoeg mogelijkheden gehad om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Dat gebeurde niet en dus was het voor ons op de bank zenuwslopend”.

Helpman moet Valthermond en WKE nog boven zich dulden en moet hopen op misstappen van beide clubs. Van den Driessche zet zijn zinnen op een mooi competitieslot als WKE op bezoek komt. “We hebben nog vier wedstrijden te gaan en we kunnen alle drie kampioen worden en daar gaan we nu wel voor. We gaan drie finales spelen en dan hopelijk de grand-finale”.

De selectie van Helpman blijft voor het volgend seizoen vrijwel intact. Er komt in ieder geval één versterking en dat is aanvaller Tiuri Schieving van Be Quick 1887, die dan weer op het oude nest terugkeert.