Harmonie’67 pakt prijs op ONHK in Barneveld: “Heel erg blij, we hebben gedaan wat we konden”

Foto: Rudi Heckman en Hillie Wijenberg / Gruno's Postharmonie

Harmonie’67 uit Stad heeft dit weekend goede zaken gedaan op de Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen in Barneveld. Het Stadse harmonieorkest werd derde in de tweede divisie.

“We zijn heel erg tevreden”, vertelt voorzitter Doutsen Dijkstra. “We zijn met een heel tevreden gevoel naar Groningen gereden. We hebben lekker gespeeld, en na afloop had iedereen het gevoel van wat we kunnen, dat hebben we ook gedaan. Als je dan kijkt naar de 86 punten die we van de jury hebben gekregen, dat hebben we meer punten behaald dan tijdens de laatste editie. Dus ja, heel erg tevreden.”

ONHK

Het ONHK is een jaarlijkse concertwedstrijd voor harmonieorkesten. De ONHK worden georganiseerd door de Doelgroep Blaasmuziek van de landelijke muziekorganisatie Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie. Harmonie’67 werd opgericht in 1967. Het is een fusieorkest waarbij ‘Het Veilig Spoor’, ‘Door het Volk-Voor het Volk’ en de katholieke muziekvereniging St. Jozeph de voorlopers zijn. Het huidige orkest speelt in de tweede divisie van het KNMO. In november 2018 werd men Nederlands kampioen. Het orkest staat onder leiding van Jan Wijenberg.

“Vanwege de coronacrisis kon het vorig jaar niet doorgaan”

Tijdens het kampioenschap spelen alle orkesten hetzelfde stuk. “De voorbereiding was een beetje vreemd. Aanvankelijk zou dit kampioenschap een jaar eerder plaatsvinden. Maar een week of zes van tevoren werd door de organisatie besloten het niet door te laten gaan vanwege de coronacrisis. Men achtte het niet veilig. Voor ons was dat vervelend omdat we toen al flink bezig waren met repeteren. We waren al flink op weg. Dat is daarna uiteraard op een lager pitje gezet, en is onlangs weer hervat.”

“Concert met Gruno’s Postharmonie en Patrimonium was in de aanloop naar het ONHK erg waardevol”

Dijkstra: “We hebben onze repetitiemomenten en naarmate het kampioenschap nadert ga je er meer de nadruk op leggen. We hebben bijvoorbeeld repetitieavonden gehouden waarbij je op een gegeven moment naar de details achter de komma gaat kijken. Vervolgens ga je kijken, wat lukt wel? Wat lukt niet? En daar besteed je extra aandacht aan. Heel fijn in de voorbereiding was het concert dat we samen met Patrimonium en Gruno’s Postharmonie hebben gegeven in de Immanuelkerk. Tijdens deze avond hebben we het stuk laten horen, en dan kun je ook kijken hoe het publiek er op reageert. Doet het publiek dat wat je verwacht? En hoe vergaat het ons om het voor publiek te spelen? Eigenlijk was dat een hele fijne voorbereiding waar we veel aan gehad hebben.”

“Ray of Light”

In het Schaffelaartheater in Barneveld nam Harmonie’67 het op tegen vier andere orkesten: “We speelden allemaal het stuk Ray of Light van de componist Kevin Houben. Het is een prachtig stuk dat geschreven is naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie De Heidegalm in Berkenbos. De mijnbouw is jarenlang heel nadrukkelijk aanwezig geweest in Limburg. Het was een gevaarlijk beroep. Het stuk laat de moed van de afdalende kompels horen, maar ook de angst, de twijfel en de onzekerheid dat het werk met zich mee bracht.”

“In het middenstuk kwam onze houtklank heel mooi naar voren”

“Bepaalde passages zijn stevig en bombastisch. Maar wat wij heel mooi vinden is het middendeel. Dat is heel zacht, waarbij onze houtklank in onze harmonie heel mooi naar voren komt. En wat ik zeg, toen we van het podium afliepen, toen hadden we het gevoel, dit was goed. Het had niet beter gekund.” Harmonie’67 moest als vierde van de vijf orkesten aantreden. “Omdat iedereen hetzelfde speelt wil je van de andere orkesten niks meekrijgen. Je gaat echt op een plek zitten zodat je niks hoort. De jury zit achter de gordijnen. Zij jureren blind, waarbij ze niet kunnen zien wie er op het podium staat.”

“Jury zat achter de gordijnen”

De eerste prijs ging naar ‘Eendracht Maakt Macht’ uit Budel. Zij kregen 90 punten. Oranje uit Wouw kreeg 88 punten. En Harmonie’67 kreeg 86 punten. Vierde werd St. Cecilia Kruithoutem uit het Belgische Kruisem met 85 punten en Juliana uit Waalre nam 80 punten mee naar huis. “Het is een heel mooi puntenaantal. Om de puntentelling een beetje te begrijpen moet je je realiseren dat een puntenaantal onder 80 niet goed is. Dan valt het echt tegen. Soms heb je ook jury’s die achter de komma gaan jureren. Bijvoorbeeld omdat het heel dicht bij elkaar ligt. Dat was nu niet het geval. Er was een duidelijke winnaar. En wij voelen ons stiekem ook een beetje winnaar.”

Agenda

Voor Harmonie’67 breekt er de komende tijd een drukke periode aan. “Het voorjaar en de zomer staan voor de deur. Straks tijdens de Nationale Herdenkingsdag op 4 mei zijn we traditiegetrouw in Haren te vinden. Een dag later, op Bevrijdingsdag, spelen we in het Bevrijdingsbos. Rond de zomer hebben we traditioneel een concert op het Waagplein en later dit jaar zijn we te horen in de Martinikerk tijdens de Open Monumentendag. En er gaat nog meer gebeuren, maar daarbij zou ik de mensen willen adviseren om onze website en sociale media-kanalen goed in de gaten te houden.”

Beluister hier ‘Ray of Light’: