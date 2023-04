Hanzehogeschool gaat in 2025 banden verbreken met omstreden Chinees taleninstituut

Het Confucius Instituut Groningen - Foto: Google Maps - Streetview

De Hanzehogeschool verbreekt in 2025 de banden met het omstreden Chinees taleninstituut Confucius. Daarover schrijven dagblad Trouw en Dagblad van het Noorden zondag.

Het huidige contract met het Confucius loopt tot 2025. Dit betekent dat de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit nog sowieso twee jaar aan het instituut verbonden zijn. De Hanzehogeschool betaalt tot 2025 jaarlijks 30.000 euro aan operationele kosten, de RUG legt jaarlijks 27.500 euro neer. In 2021 werd al aangegeven dat men uit het stichtingsbestuur wilde stappen. Toen werd er onderzoek gedaan of dit juridisch mogelijk was. Ook de gemeente had aanvankelijk banden met het instituut, maar deze samenwerking werd vorig jaar herfst beëindigd.

Het Chinese taalinstituut is omstreden omdat het valt onder het Office of Chinese Language Council International. Deze wordt in zowel binnen- als buitenland in verband gebracht met censuur, spionage en politieke beïnvloeding vanuit de Communistische Partij in Peking. Vanwege die context wil de Hanzehogeschool niet verder qua samenwerking. Voor de Rijksuniversiteit is het nog onbekend. Volgens een woordvoerder van de universiteit is ook de RUG bezig om de banden te verbreken.