Grote muurschildering verrijst in Koude Gat

Foto via Instragram VAAF

In het Koude Gat ( het smalle verbindingsstraatje tussen de Herestraat en de Vismarkt) verrees vanaf maandagochtend een groot straatkunstwerk.

Kunstenaarsduo VAAF (Jonna Bo Lammers en Lotte Masker) en een aantal vrijwilligers zette de grote lading graffiti in het steegje om in een kunstwerk over de protesten in Iran. In het kunstwerk zijn portretten te zien van demonstranten, die het leven lieten tijdens de anti-overheidsprotesten die sinds september vorig jaar gaande zijn in het land.

Het kunstwerk is een gratis project van VAAF, in samenwerking met de Gronings-Iraanse RUG-onderzoeker Safoora Kamjan. Zij vertelt in dit DvhN-artikel meer over de manier waarop de samenwerking tot stand kwam. Het kunstwerk is nog niet af, maar de contouren zijn al wel goed te zien.

Op de foto’s van Erik-Sander (Kwebie op Twitter) is goed te zien hoe het Koude Gat er nu uitziet.

New mural spotted in #Groningen city centre Beautiful art piece pic.twitter.com/isbjztkftV — Erik-Sander – Slava Ukraini 💙💛 (@Kwebie) April 10, 2023