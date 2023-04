Grootste tweemotorige toestel ter wereld landt voor het eerst op Eelde (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Op Groningen Airport Eelde is zaterdagochtend voor het eerst in de geschiedenis een Boeing 777 geland. De 777 is het grootste tweemotorige toestel ter wereld.

Het toestel van EuroAtlantic Airways, een Portugese maatschappij, was eerder opgestegen vanaf Curaçao. Rond 08.50 uur landde het op Eelde om militairen af te leveren. Het toestel bleef daarna ongeveer een uur op Eelde om rond 10.00 uur te vertrekken richting Jordanië. De landing en het opstijgen van het vliegtuig bracht flink wat vliegtuigspotters op de been die getuige wilden zijn van de historische gebeurtenis.

De Boeing 777 werd in 1995 in gebruik genomen. Het vliegtuig kan tussen de 305 en 550 passagiers vervoeren. Meest opvallende aan het vliegtuigtype is het drieassige hoofdlandingsgestel en de enorme turbofanmotoren.

De eerste landing van een Boeing 777 op @AirportEelde is een feit 🥳 – Het toestel landde vanochtend na 8:53 uur vliegen op Drentse bodem. Over circa een uur vertrekt het toestel weer naar Jordanië vanaf baan 05, en vertrekt hij dus richting het Noord-Oosten. #b777 #eelde pic.twitter.com/3clxOpaMFm —  Tom Roek (@roequavic) April 29, 2023