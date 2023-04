Groot deel gemeenteraad wil duiding van college over geweld bij dragbar in Stad

Foto: Dorothy's Drag Bar via Instagram

“Groningen is voor iedereen. Hier mag iedereen volledig, vrijelijk en veilig zichzelf zijn. Afgelopen weekend bleek dit helaas niet vanzelfsprekend te zijn voor iedereen.” Met deze woorden vragen de raadsfracties van GroenLinks, de PvdA, D66, de Partij voor de Dieren, Student&Stad, de ChristenUnie en SP om een reactie van het gemeentebestuur op het geweldsincident bij ‘Dorothy’s Drag under the Rainbow’ van afgelopen weekend.

Volgens de fracties lijkt sprake te zijn van een patroon met homofobe incidenten, zoals dit weekend in zowel Groningen als Eindhoven. De partijen vinden dat de acceptatie van de LHBTQIAP+ gemeenschap steeds verder onder druk komt te staan. “Wij veroordelen dit ten zeerste en spreken hier onze afschuw over uit”, aldus GroenLinks-fractievoorzitter Jeffry van Hoorn. “Juist omdat Groningen voor iedereen is en geweld en haat hier geen plek horen te hebben.”

De zeven raadsfracties willen komende woensdag van het gemeentebestuur weten wat de gemeente nu doet om de mensen van Dorothy’s Drag under the Rainbow te ondersteunen. De gemeenteraad probeerde eerder dit jaar om het college een LHBTQIA+-monitor uit te laten voeren, om daarmee de situatie van de regenboog-gemeenschap in Groningen in kaart te brengen. Daar ging het college niet in mee, maar stelde wel voor om een brede bijeenkomst te organiseren over de veiligheid en acceptatie van LHBTQIA-plussers in Groningen. Die moet volgens de zeven partijen snel gaan plaatsvinden.