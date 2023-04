Groningse scheurkalender: “Er kunnen weer foto’s ingestuurd worden”

In 2018 werd deze foto ingestuurd door fotograaf Henk de Haan. Foto: Henk de Haan / groningerscheurkalender.nl

Ook dit jaar verschijnt er een editie van de Groningse scheurkalender. Mensen die hun foto willen zien prijken in de kalender kunnen vanaf deze week foto’s insturen.

Inmiddels is de Groningse scheurkalender toe aan de negende editie. “Het initiatief is in 2016 ontstaan als reactie op de veelal negatieve berichtgeving over Groningen”, vertelt Hent Hamming van de organisatie. “Als je niet beter weet, dan zou je denken dat het hier in Groningen alleen maar kommer en kwel is. Maar dat is niet de werkelijkheid. Groningen is veel meer dan dat eenzijdige beeld.”

“Hoe selecteer je 320 foto’s uit 3.500 inzendingen?”

Mensen worden opgeroepen om foto’s in te sturen. “Zij geven met de foto’s antwoord op de vraag ‘Wat beweegt jou in Groningen’.” Ieder jaar neemt de belangstelling toe. Maar het plaatst de jury wel voor een grote opgave. “Hoe ga je 320 foto’s selecteren uit ongeveer 3.500 inzendingen? Daarom hebben we dit jaar besloten dat iedere inzender maximaal vijf foto’s kan insturen. Dit voorkomt ook dat sommige inzenders al te enthousiast hele grote bestanden insturen.”

Presentatie in oktober

Tot half augustus kunnen de foto’s ingestuurd worden via deze website. Daarna gaat de jury aan de slag. Bij dit proces worden de juryleden begeleid door Noorderlicht, het huis van de fotografie. De kalender wordt half oktober feestelijk gepresenteerd. Hamming: “De inzenders van foto’s krijgen eind september te horen of één van hun foto’s de kalender gehaald heeft. Iedereen wordt dan uitgenodigd. En dat is een spannend moment, want sta ik er dit jaar in?”