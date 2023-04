Groningse Rapper Jay Waldo brengt nieuwe single uit

Foto: Jan Kooistra

Het nummer heet “Oost” en gaat over de relatiebreuk tussen rapper Jay Waldo en zijn ex. Hij heeft het geschreven nadat hij het had uitgemaakt met zijn ex toen hij erachter kwam dat ze vreemdging.

Het nummer is een tijd blijven liggen, maar is toch uitgebracht om iedereen die ook zoiets heeft meegemaakt een hart onder de riem te steken. Hij had liefdesverdriet, vertelt Jay Waldo. Nadat de relatie uitging moest hij dat verwerken. “Het is natuurlijk een hele mooie manier om dit via muziek te doen.” Toen hij een sample hoorde van een theaterstuk, raakte hem dat. Daarna is hij vanzelf gaan schrijven en ontstond de track “Oost”.

Gevoelig en kwetsbaar

Het nummer heeft lang op de planken gelegen, want hij schaamde zich in het begin om het uit te brengen. “Het is in de hiphopscène niet alledaags om heel gevoelig te zijn en je kwetsbaar op te stellen”, vertelt Jay. Nadat hij het nummer aan vrienden had laten horen, kreeg hij veel vragen over zijn relatie. Dat was iets waar Jay bang voor was. Aan de andere kant kon hij mensen raken met het nummer en velen hadden iets vergelijkbaars meegemaakt. Daarom heeft hij ervoor gekozen om het nummer wel te publiceren.

Iedere maand een nieuwe single

De komende tijd wil Jay iedere maand een nieuwe single uitbrengen. “Ik heb nu het gevoel dat ik comfortabel genoeg ben om mooie muziek te maken.” Hij is nog niet van plan om een hele EP uit te brengen, want op dat punt is hij nog niet beland. “Eerst maar even singles bouwen.” De single “Oost” is op diverse platformen te beluisteren.

Rapper Jay Waldo was te gast tijdens de OOG Ochtendshow. Aan het eind van het interview is de single “Oost” te beluisteren: