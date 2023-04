Groningse moslims kijken tevreden terug op geslaagd Suikerfeest

Foto: moskee Al-Rahma

Groningse moslims hebben vrijdag het Suikerfeest gevierd. De viering vond plaats op de velden van sportpark Het Noorden.

“Bij het Eid-gebed waren bijna vierhonderd mensen aanwezig”, vertelt een woordvoerder van moskee Al-Rahma aan de Oliemuldersweg. “Dat is ook de reden waarom we dit gebed op het sportpark laten plaatsvinden. Er komen zoveel mensen op af dat er in ons eigen gebouw te weinig ruimte is.” De woordvoerder noemt het een belangrijk feest. “Het is het einde van de ramadan. En eigenlijk is het wel leuk om te vertellen want vaak is het niet precies duidelijk wanneer we het Suikerfeest kunnen vieren. De ramadan is de negende maand van onze Islamitische maankalender. De volgende maand, en dus het einde van de ramadan, vindt plaats op de dag wanneer de nieuwe maan zichtbaar wordt. Hierbij is de waarneming in Mekka vaak leidend.”

“Mooie en lekkere gerechten”

Het was daarom onduidelijkheid of het Suikerfeest op vrijdag of op zaterdag plaats zou gaan vinden. “Uiteindelijk werd het de vrijdag. We troffen het ontzettend met de weersomstandigheden. In tegenstelling tot de woensdag en donderdag was het helemaal prima. En hoe verloopt zo’n ochtend dan? Wel, op sportpark Het Noorden vindt er dan een gebed plaats. Voor de kinderen is er een klein presentje. Het was voor ons als Al-Rahma de tweede keer dat we een gebed op het sportpark hebben georganiseerd. Vorig jaar zomer hebben we het Offerfeest hier ook gehouden. Na afloop van het gebed gaat iedereen naar huis. Thuis is het vervolgens echt feest. In keukens is er hard gewerkt een lekkere en mooie gerechten die dan gegeten worden. Het is ook heel gezellig.”

Ruimtegebrek

Enkele weken geleden liet moskee Al-Rahma weten dat er in Groningen een ruimtegebrek is. “We hebben inderdaad gezegd dat er wel een extra moskee bij zou mogen. We hebben hierover ook contacten bij de gemeente. Binnenkort praten we daar over verder, wat de mogelijkheden zijn, en wat de opties zijn.”