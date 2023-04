Groningse filmproducent presenteert animatiefilm SOEP

© Foto: Forum Groningen

De Groningse filmproducent Happy Ship presenteert komend weekend de animatiefilm SOEP. Deze animatiefilm die ons confronteert met de schoonheid en de gevaren van de oceaan is te zien in het Forum.

‘’Ik wilde het luchtig maken en juist niet zwaar beladen’’ zegt regisseur Christa Moesker. Anderhalf jaar lang is er aan de film gewerkt. De film gaat over de gevaren van de mens in de oceaan. ‘’De aanleiding was de container ramp drie jaar geleden voor de noordzeekust.’’ vertelt filmproducent Martin Venema. Toen Christa dat zag voelde ze dat ze er iets mee moest. Zij is animator voor o.a. jeugdprogramma’s voor de NTR en doet dit al 30 jaar. En toen ze zag hoe op deze manier de noordzeekust wordt vervuild wilde ze haar ‘’skills’’ inzetten en een film hierover maken.

In de film graaft de schipbreukeling een plastic metselkuip uit het zand en probeert daarmee aan het eiland te ontsnappen. De zee heeft echter andere plannen en neemt de schipbreukeling mee op een confronterende excursie. Het verhaal van SOEP gaat over zeevervuiling en het milieu en is een tragikomedie die ons eraan herinnert hoe belangrijk het is om ons milieu te beschermen.

De premiere is te zien komende zaterdag om 16:00 in het Forum