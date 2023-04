Groningers moeten veel meer laadpalen delen dan Randstedelingen

Foto Andor Heij. Auto aan laadpaal

Het kabinet trekt 90 miljoen euro extra uit voor uitbreiding van het netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s. Dat geld is vooral bedoeld om zogenoemde witte vlekken in het netwerk op te lossen, zoals in Groningen.

Bezitters van een elektrische auto in de Randstad hebben veel meer mogelijkheden om hun auto bij een publieke laadpaal op te laden dan daarbuiten. Dat blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. De provincie Groningen telt 1.071 publieke laadpalen. Dat betekent één laadpaal per 8,2 elektrische auto’s. In Zuid-Holland staat één laadpaal per 3,9 auto’s.



Het uitgangspunt is dat in elk gebied van 500 bij 500 meter met 125 huishoudens of meer, op zijn minst één openbare laadpaal moet staan. Dat lukt lang niet overal. In Groningen is die doelstelling slechts in 42 procent van de gebieden behaald, en in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht is dat percentage ruim tweemaal zo hoog.

.