Groningers aangehouden in wereldwijde cybercrimezaak

Foto: Mike MacKenzie via Flickr & Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

De politie heeft twee Groningers aangehouden in een wereldwijd onderzoek naar cybercriminelen. Onder de codenaam Operation Cookiemonster heeft de politie dinsdag in zeventien landen een groot aantal vermoedelijke computercriminelen opgepakt.

Eén van de aangehouden verdachten komt uit Stad, de tweede Groninger komt uit Kropswolde. De leeftijd van de verdachten wordt niet gedeeld. In Nederland zijn er in totaal zeventien verdachten aangehouden. In totaal werden er wereldwijd tweehonderd invallen gedaan en werden er 119 mensen opgepakt. De verdachten zouden bankrekeningen hebben geplunderd, cryptomunten hebben gestolen en sociale mediaprofielen hebben gekaapt. Ook zouden er mensen zijn afgeperst en opgelicht.

De gegevens waar de verdachten gebruik van maakten stonden te koop op een website die onlangs offline is gehaald door de Amerikaanse FBI. Op deze website werden niet alleen usernames en wachtwoorden verhandeld maar ook online vingerafdrukken. Dit zijn gegevens die een gebruiker echt uniek maakt. Het bestaat bijvoorbeeld uit welk besturingssysteem je gebruikt, welke browser en welke toetsenbord- en beeldscherminstellingen je hebt. Banken en webwinkels gebruiken deze gegevens om te controleren of het ook echt de klant is die inlogt. Op de website stonden de gegevens te koop van ongeveer 50.000 Nederlanders.