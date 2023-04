Groninger Museum verwelkomt 100.000ste bezoeker voor Gianni Versace Retrospective

Lineke Strating - Everts en museumdirecteur Andreas Blühm

Het Groninger Museum heeft woensdag de 100.000ste bezoeker mogen verwelkomen voor de tentoonstelling Gianni Versace Retrospective.

De 69-jarige Lineke Strating-Everts uit Zwartsluis was samen met haar kleindochter de gelukkige. Bij binnenkomst werden zij verrast door directeur Andres Blühm die een bos bloemen en een catalogus over de tentoonstelling overhandigde. Het was niet voor het eerst dat Strating-Everts het museum bezocht. Eens in de veertien dagen past ze op haar kleindochter waarbij er regelmatige leuke uitjes worden gemaakt. Het Groninger Museum is daarbij een locatie die regelmatig wordt aangedaan.

Op de kleurrijke tentoonstelling Gianni Versace Retrospective wordt de carrière van de Italiaanse modeontwerper Gianni Versace tot leven gebracht. De bezoeker wordt op de tentoonstelling meegenomen in een wereld van extravagante kleding en uitbundige catwalkshows, waarin mode, pop en design op spectaculaire wijze samenkomen. Gianni Versace Retrospective is nog tot en met zondag 7 mei te zien.