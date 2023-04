Groninger Gasberaad voorzichtig positief over miljardenpakket: ‘Het is een hele hoop geld’

30 miljard euro, zo veel eist de provincie minimaal als compensatie voor de jarenlange gaswinning. De zogeheten ereschuld. Het Groninger Gasberaad is voorzichtig positief.

‘Het is een hele hoop geld’, vertelt Jan Wigboldus van het Groninger Gasberaad. ‘We hebben nog geen vergadering gehad met onze club. Je mag er vanuit gaan dat als dit goed onderbouwd is, dat dit een redelijk voorstel is.’ Het miljardenpakket komt boven op de kosten voor het herstellen en versterken van beschadigde panden. Dit budget moet ongelimiteerd zijn.

‘Dit ons openingsbod’

Met de 30 miljard heeft de provincie al plannen, er moet bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in het Groninger landschap en in de mentale gezondheid van de inwoners in het getroffen gebied. Het eventuele geld wordt niet zomaar op de rekening van de provincie gestort, eerst moet er worden onderhandeld met het Rijk. Commissaris van de Koning René Paas is gedreven: ‘De gesprekken zijn nog maar net begonnen, dit is ons openingsbod.’ De bestuurder vertelt dat de opbrengsten van de gaswinning 400 miljard zijn geweest. ‘Als Nederland zo rijk is geworden van het winnen van gas dan is het logisch dat je alles doet om de schade die je hebt aangericht te herstellen’

Perspectief

Burgemeester Koen Schuiling hoopt dat het miljardenpakket de Groningers meer rust en perspectief biedt: ‘Of het bedrag hoog genoeg is, staat in de sterren geschreven. Iedereen vraagt om duidelijkheid. Het is het allerbeste dat we er een contract over sluiten, want dan heb je langjarige zekerheid en kun je elkaar er ook op blijven aanspreken, want de problematiek is niet morgen opgelost.’