Groninger fotograaf Joris Vegter opnieuw in de prijzen met insectenfoto

Foto: Joris Vegter via Natuurfotografie.nl

Fotograaf Joris Vegter uit Groningen heeft met zijn foto’s van insecten opnieuw een prijs in de wacht gesleept. De vakjury van de Groene Camera maakte zaterdag bekend dat Joris Vegter uit Groningen de prijs in de categorie ‘geleedpotigen en ongewervelden’ van dit jaar in de wacht heeft gesleept.

De jury van de Groene Camera roemt de foto van Vegter van twee slapende klokjesdikpoten (een bijensoort), vanwege de ‘knusse sfeer: “De foto is haarscherp, een waar kleurenspektakel en geeft de bijtjes bijna iets menselijks. De paarse stuifmeelkorrels op de lijfjes maken het beeld af.”

Met de prijs wint Vegter duizend euro en een plek in een tentoonstelling in het Museon-Omniversum in Den Haag.

Het is niet voor het eerst dat Vegter in de prijzen valt met foto’s uit zijn eigen achtertuin. In 2021 won Vegter een prijs tijdens de Nederlandse fotowedstrijd van National Geographic. Vegter maakt niet alleen foto’s van insecten. Een landschapsfoto van de Groninger fotograaf werd in 2020 opgenomen in de Groninger Scheurkalender.

OOG sprak anderhalf jaar terug met Vegter over zijn natuurfoto’s: