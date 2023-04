Groninger Dorpen lanceert nieuwe website en filmwedstrijd

De organisatie ‘Groninger Dorpen’ lanceert half juni een nieuwe website en huisstijl. Om dit de vieren komt er een filmwedstrijd, de Lutje Movie Award.

Groninger Dorpen is de koepel voor dorpsorganisaties en buurt- en dorpshuizen. Wie met zijn dorpsgenoten wil meedoen met de wedstrijd, moet in een film van twee minuten laten zien wat zijn of haar dorp het mooiste, leukste, gezelligste of meest bijzondere dorp van Groningen maakt. Het kan gaan om de geschiedenis, de toekomst of cultuur van het dorp, om bijzondere bouwwerken of inwoners.

Dorpen kunnen tot uiterlijk 4 mei een dorpsfilm insturen. De ingezonden filmpjes worden beoordeeld door een vakjury. Ook het publiek kan meestemmen. De winnende film wordt op 17 juni bekendgemaakt. De winnaars krijgen een geldbedrag van duizend euro, vrij te besteden voor en door het dorp. Tijdens de prijsuitreiking wordt ook de nieuwe website en huisstijl van Groninger Dorpen gelanceerd. Meer informatie is te vinden op https://groningerdorpen.nl/lutje-moevie-awoard/ ………