Groningen tot op detail nabouwen in Train Simulator: “Bomen, huizen, rails … meer dan 3.000 uur ingestoken”

Het Europaparkstation met op de achtergrond het gebouw van DUO

Groningen tot op detail nabouwen in het computerspel Train Simulator. De 28-jarige Matthijs Kassies, en drie collega’s, begonnen in 2014 aan hun project Noordoost Nederland, en onlangs is de update met daarin het traject Groningen naar Leeuwarden uitgebracht.

Hoi Matthijs! Voor de mensen die het niet kennen, wat is Train Simulator?

“Je kunt het vergelijken met een modelspoorbaan op zolder. Er zijn best wel wat mensen die met treinen spelen, en die daar heel veel werk in steken om het zo mooi mogelijk te maken. Ze bouwen zelf huisjes, ze zetten bomen in elkaar, en er wordt natuurlijk met treinen gereden. Train Simulator is de digitale variant. Op je desktop of laptop kun je trajecten rijden die door softwaremakers in elkaar zijn gezet. Maar je kunt in het spel ook je eigen routes bouwen. En dat kun je zo groot maken als je zelf wilt. Waar een zolderkamer beperkingen heeft, is dit eigenlijk eindeloos.”

Train Simulator

Het computerspel Train Simulator Classic, ook wel RailWorks of Train Simulator genoemd, is ontwikkeld door Dovetail Games. Het werd uitgebracht in de zomer van 2009. Sindsdien volgt er ieder jaar een update. Een populair onderdeel is het zelf bouwen van routes. Vrijwel direct ontstonden er overal ter wereld communities die aan trajecten gingen bouwen. In de tussenliggende jaren is inmiddels een groot deel van de Nederlandse trajecten nagebouwd.

Het Hoofdstation in Groningen gezien vanaf de oostzijde

Jullie avontuur is in 2014 begonnen …

“Ik had het spel gekocht, en ik was enthousiast. Via forums kwam ik in contact met andere bouwers. En toen is het idee ontstaan om een stuk van Nederland na te gaan bouwen. Op een realistische manier. Wat houdt dat in? Nou, heel simpel gezegd: als een treinrit van Groningen naar Zwolle 55 minuten duurt, dan duurt het in het spel ook 55 minuten. De eerste periode heb ik samengewerkt met Rommy, die op dat moment al bezig was met de aanleg van Zwolle naar Emmen. Zwolle zijn we als knooppunt gaan gebruiken, waarbij ik mij eerst hebt toegelegd op het traject van Zwolle naar Kampen. Dit is een relatief kort lijntje, waarbij ik optimaal kon experimenteren hoe het bouwen in zijn werk gaat.”

En vervolgens zijn jullie al snel richting het Noorden gegaan?

“Ja, dat klopt. Eigenlijk is dat de keuze geweest van de mensen die het spel spelen. Velen daarvan zijn actief op forums. Wij hebben op een gegeven moment een peiling geopend en de vraag gesteld, wat willen jullie? Welke kant moeten wij op gaan bouwen? En toen was duidelijk dat men heel graag wilde dat we naar Groningen gingen. En zoiets doe je niet in één keer. Ons project bestaat uit verschillende versies. De eerste versie bestond uit behalve Zwolle-Kampen ook uit Zwolle-Meppel. En bij iedere volgende versie maak je het project wat groter. Inmiddels zijn we toe aan versie 6.0. Daarin kun je naar Delfzijl rijden, maar ook naar de Eemshaven, Leeuwarden, Zwolle, Kampen, Harderwijk en Lelystad.”

Hoe maak je zoiets? Hoe ga je te werk?

“Je bouwt naar aanleiding van de informatie die je hebt. Nu moet je niet denken dat we met fotocamera’s elke meter in beeld hebben gebracht. Nee, wij maken gebruik van bijvoorbeeld Google Maps. Daar kun je al heel veel uithalen. Waar liggen de rails, waar liggen de wegen, waar staan de huizen? Met de openbare spoorplannen van ProRail kunnen we heel goed de wissels leggen en seinen plaatsen. En er zijn op YouTube veel cabineritten te vinden. Dat zijn filmpjes waarbij je meekijkt vanuit de cabine van de machinist. Daar kun je heel veel informatie uithalen.”

En op basis daarvan ga je dus bouwen?

“Ja. Daarbij maken we gebruik van assets. Dat zijn onderdelen uit andere routes of zelfgemaakte objecten door objectenmakers. Staan er bij Haren bomen, dan zoek je naar bomen die daar ongeveer op lijken, en die plaats je daar. En zoals gezegd maken we dus gebruik van objecten die speciaal voor deze route gemaakt zijn. Neem bijvoorbeeld het Hoofdstationsgebouw, het DUO-gebouw of de Mediacentrale. Dat zijn hele kenmerkende gebouwen die zo beeldbepalend zijn, dat je die er in moet hebben. Er zijn mensen die door middel van software deze objecten na kunnen bouwen. Dat is echt geweldig.”

Hoe realistisch is het?

“Het is in grote lijnen realistisch. Hoe verder je van het spoor af komt, hoe minder belangrijk de details zijn. Ook omdat je vaak met hoge snelheden locaties passeert. Daarentegen zijn de details belangrijker op plekken waar de snelheid lager ligt, of waar je stil staat, bijvoorbeeld op stations. Voor alle gevallen geldt dat het herkenbaar moet zijn. Voor de speler van het spel moet het bekend voorkomen. En ik denk dat dat heel goed lukt. Althans we krijgen hele positieve en leuke reacties. En dat bezorgt mij het gevoel dat we op de goede weg zijn.”

Een Stadler GTW van Arriva staat te wachten op het Noorderstation

Nu klinkt het allemaal makkelijk om het even na te bouwen. Maar hoeveel uur heb je hierin gestoken?

“Ik denk dat ik voor mijzelf hier iets van 3.000 uur in heb gestoken. Maar ik werk niet alleen aan dit project. Ik noemde Rommy al even. Helaas is hij er mee gestopt, omdat hij het druk kreeg met andere zaken en zich toe wilde gaan leggen op een eigen project in Train Simulator, waarbij hij het Olielijntje in Drenthe na heeft gemaakt. Dat project is trouwens ook echt een aanrader. Sinds enige tijd werk ik nu samen met Damian en Patrick. En het voordeel is dat iedereen zijn specialisme heeft. Patrick is bijvoorbeeld heel goed in het op detail bouwen van stations. Zo vullen we elkaar op een hele goede manier aan. Samen haal je het maximale er uit.”

Als je nu kijkt naar Groningen. Wat was nu het moeilijkste om in Groningen na te maken?

“Dat klinkt misschien gek, maar dat is de bovenleiding. Dat is echt monnikenwerk. Iedere draad moet je zelf trekken. Daar zit ontzettend veel werk in, en het komt ook heel precies. Je kunt misschien zeggen dat het stationsgebied in Groningen ingewikkeld is, omdat er volop gebouwd en gewerkt wordt, maar weet je, dat bouw je. En dan staat het er. Maar de bovenleiding komt gewoon heel precies. En het moet ook kloppen, want vanuit de cabine heb je er goed zicht op. Als je een fout maakt, dan valt het direct op.”

Nu zijn er in Groningen veel ontwikkelingen gaande. Is dat ook iets wat jullie in het spel volgen?

“We brengen met enige regelmaat updates uit. Als je nu Groningen zou binnenrijden dan ziet het er uit zoals het in het echt ook is. Er wordt gewerkt, er staan kraanmachines. En dat blijven we volgen. Dus als over een aantal jaar het werk klaar is, dan zullen we het in het spel aanpassen. Dit project is ook nooit af. Er gebeurt altijd wel iets. Of er verdwijnen ergens een paar bomen, of er vinden werkzaamheden aan het spoor plaats. Het houdt je altijd wel bezig.”

Dit artikel zal ongetwijfeld de vraag oproepen bij mensen waar ze dit kunnen spelen …

“En dat is ook een belangrijke vraag, want om met de deur in huis te vallen: alleen het kopen van het spel is niet voldoende. Je kunt vervolgens op websites onze route downloaden, maar het landschap zal dan heel kaal blijven. De objecten die wij gebruiken komen uit een aantal andere betaalde pakketten die mensen dus zullen moeten aanschaffen. En ja, daar moet voor betaald worden. We houden het aantal pakketten bewust heel laag, maar het gaat wel om vier pakketten die aangeschaft moeten worden. En ook de treinen zullen gekocht moeten worden. Dat is wel belangrijk om te weten, om teleurstellingen te voorkomen.”

Als het gaat over toekomst. Waar liggen jullie toekomstplannen?

“Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen van het spel. Train Simulator is al een ouder spel dat niet meer echt ontwikkeld wordt, hoewel er wel geruchten zijn dat er een grote update komt. Wij zijn van plan om sowieso nog naar Almere te bouwen, maar ook het stuk tussen Leeuwarden en Meppel staat op het verlanglijstje. En voor de rest. Misschien naar Harlingen of Stavoren? Of misschien naar Veendam of Leer? Er wordt ook al heel lang gesproken over de Lelylijn. Dat zouden wij in onze route ook in kunnen passen. We zien het wel, en we willen ons nergens aan vast pinnen. We willen het voor onszelf leuk houden, en we hopen dat dit ook geldt voor de mensen die het spelen. Dat zij zich herkennen in wat wij maken en dat ze daar van genieten.”

Bekijk hier een video van de route: