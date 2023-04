Groningen hijst zaterdag de regenboogvlag als reactie op geweld tegen LHBTIQ+’ers

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

In de gemeente Groningen wappert zaterdag op verschillende plekken de regenboogvlag. Het hijsen van de vlag gebeurt als reactie op het geweld tegen LHBTIQ+’ers tijdens het Paasweekend.

Verschillende medewerkers van een dragshowbar en gaycafé aan de Pottebakkersrijge in Stad werden in de nacht van zaterdag op Paaszondag mishandeld. In Eindhoven werd tijdens hetzelfde weekend een groep LHBTIQ+-jongeren aangevallen. En bij een voetbalwedstrijd in de Eredivisie klonken homofobe spreekkoren. Voor het COC, de belangenclub voor de regenboogggemeenschap was daarmee de maat vol. Zij roepen iedereen op om op zaterdag de regenboogvlag te hijsen.

Die oproep deed locoburgemeester Mirjam Wijnja (GroenLinks) afgelopen woensdag ook. Na het incident aan de Pottebakkersrijge hadden verschillende fracties vragen gesteld aan het Stadsbestuur. De reactie van Wijnja liet geen ruimte voor twijfel: “Namens het College willen wij de gebeurtenissen scherp veroordelen. Wat er is gebeurd is ernstig en we moeten er duidelijk over zijn dat we dit niet accepteren. Groningen is een inclusieve gemeente. Iedereen hoort er bij. Mensen moeten in vrijheid en veiligheid zichzelf kunnen zijn. Als gemeentebestuur staan we daar voor.”

Wijnja liet weten dat de gemeente zaterdag de regenboogvlag zal hijsen. “En wij roepen iedereen op om dat ook te doen.”