Groningen Airport Eelde zegt vanaf 2025 kostendekkend te kunnen werken

Groningen Airport Eelde kan vanaf 2025 kostendekkend werken, mits zij een bijdrage ontvangt in de zogenoemde NEDAB-kosten, voor de aanwezigheid van brandweer en security. Het gaat om 4,5 miljoen euro per jaar.

Dit meldt de directie van het vliegveld in de presentatie van haar strategie voor de jaren 2024 – 2033. Eelde ziet zichzelf als maatschappelijke en economische infrastructuur voor heel Nederland. De luchthaven is standplaats voor de traumahelikopter. Ook worden belangrijke donorvluchten afgehandeld voor het transplantatiecentrum van het UMCG. Tenslotte beschikt Eelde als enige over de opleiding voor verkeersvliegers.

Eelde zegt zich in te zetten om de overlast van het lesverkeer te verminderen. Ze wil, ook in overleg met de omwonenden, de vliegprocedures optimaliseren. Ook zal ze de vestiging van nieuwe vliegscholen en lesverkeer van andere luchthavens ontmoedigen. Bovendien wordt het lesverkeer binnen enkele jaren elektrisch en dus stil en schoon.

De aanwezigheid van de luchthaven is een voorwaarde voor vestiging van internationale bedrijven zoals Google, IBM of isotopenproducent SHINE Medical. Eelde heeft de ambitie om in 2030 de duurzaamste luchthaven in Europa te zijn op het gebied van waterstof.

Voor een positief resultaat van de luchthaven zijn ruim 200 duizend passagiers per jaar nodig. Voor een betere financiële positie is een groei naar 350 duizend passagiers noodzakelijk. Dan moeten de openingstijden voor commerciële vluchten wel enigszins verruimd worden, van 06.00 uur (nu 06.30) tot 24.00 uur (nu 23.00). Eelde zal het ministerie daarom gaan vragen. Tenslotte voeren Eelde en Schiphol momenteel besprekingen over een mogelijke toekomstige samenwerking.