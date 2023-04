GroenLinks zit provinciebestuur achter de broek om geld voor redding grutto vrij te maken

Foto: Thijs Glastra

De provincie Groningen moet druk zetten op de andere provincies en het Rijk bij de financiële onderhandelingen over het Aanvalsplan Grutto, het omvangrijke plan van ex-minister en initiatiefnemer Pieter Winsemius om de grutto in Nederland te redden.

De fractie van GroenLinks in de Provinciale Staten stelt maandag vragen aan het provinciebestuur over de kwestie.

Dagblad Trouw schreef eind vorige week over de 68 Europese miljoenen die op de plank liggen voor het Aanvalsplan Grutto, waarmee dertig grote weidevogelgebieden van elk zo’n duizend hectare ‘Grutto-proof’ gemaakt kunnen worden en blijven.

Maar met het geld gebeurt niks, want er is gesteggel tussen het Rijk en de provincie over het laatste deel van de financiering. Dat is geen besturen, maar uitstellen en niets doen, aldus GroenLinks-StatenLid Nadja Siersema: “Als wij de weidevogels echt van belang vinden, moeten we ook risico durven dragen, zodat er wat gebeurd. Die keuze zou volgens GroenLinks nu echt gemaakt moeten worden, straks is het te laat om de Grutto te redden.”

GroenLinks wil op meerdere fronten druk zetten op het Rijk en de provincies om tot een deal te komen. Zowel in de Tweede Kamer als in de provinciale parlementen van Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland en Utrecht worden vragen gesteld.