GroenLinks vreest vervoersarmoede in Groningen door kabinetsplannen tegen fossiele kilometers

Foto: Andrea Piacquadio via Pexels.com

De Statenfractie van GroenLinks keert zich opvallenderwijs tegen de plannen van het kabinet om duurzamere brandstof voor auto’s te verplichten en de aankoopbelasting op benzine- en dieselauto’s te verhogen. De twee lastenverhogingen om de klimaatdoelen zouden in Groningen gaan zorgen voor ‘vervoersarmoede’ onder steeds meer inwoners.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie legde de plannen eerder deze week voor aan het kabinet. Naar verluidt wordt de soep mogelijk iets minder heet gegeten dan opgediend, want de andere partijen binnen de coalitie lijken de plannen af te willen zwakken.

Desalniettemin keert de Statenfractie van GroenLinks zich tegen de plannen van Jetten, die volgens de minister bedoeld zijn om het aantal fossiele kilometers terug te dringen en daarmee de klimaatdoelen te halen. De Groningse GroenLinks-fractie stelt blij te zijn met de verduurzaming, maar maakt zich wel zorgen om de reismogelijkheden voor de inwoners van Groningen.

“In grote delen van de provincie zijn inwoners afhankelijk van de auto voor toegang tot bijvoorbeeld gezondheidszorg, school of werk”, schrijft Statenlid Bas de Boer (GroenLinks). “Een prijsverhoging kan ervoor zorgen dat meer mensen het niet langer kunnen betalen om naar deze noodzakelijke voorzieningen te reizen. Op dat moment is sprake van vervoersarmoede.”

OV moet (met of zonder Den Haag) soelaas bieden

De partij ziet wel een oplossing voor het probleem, namelijk goedkoper openbaar vervoer. Maar ook hier liggen problemen. Het OV Bureau Groningen-Drenthe kampt met structurele tekorten en heeft miljoenen extra nodig uit Den Haag. Als die er niet komen, moet de ov-koepel volgend jaar mogelijk snijden in de dienstregeling of de kosten voor een kaartje flink duurder maken. Tot nu toe weigert het Rijk met geld over de brug te komen.

Volgens de Statenfractie van GroenLinks moet het provinciebestuur daarom alles in het werk stellen om het OV beschikbaar te houden. “Het kan niet zo zijn dat de inwoners van Groningen door hoge kosten geen mogelijkheden meer hebben om te reizen”, besluit De Boer. “Met betaalbaar openbaar vervoer kunnen we mensen een alternatief bieden nu de auto duurder wordt. De provincie moet de verantwoordelijkheid hiervoor pakken, omdat het kabinet die laat liggen.”