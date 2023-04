GroenLinks twijfelt aan ’t Witte Lam als priklocatie voor HPV-vaccinaties: ‘Slecht en onprettige bereikbaar voor fietsers’

Bron: OOG Radio & Televisie

Groningse ouders die hun kind of kinderen deze week willen laten vaccineren tegen het Humaan Papiloma Virus (HPV) moeten daarvoor naar de voormalige corona-testlocatie op bedrijventerrein ’t Witte Lam. Een ‘slecht en onprettig bereikbare plek voor fietsers’, vindt de raadsfractie van GroenLinks. De partij snapt niet waarom de GGD Groningen kiest voor deze locatie.

De GGD houdt deze week een grootschalige prikactie in Groningen tegen het virus, wat in sommige gevallen tot kanker kan leiden. Voorheen was de prik alleen voor meisjes, maar sinds dit jaar krijgen ook jongens in de tienerleeftijd de mogelijkheid zich te vaccineren.

In de gemeente Groningen kiest de GGD voor het bedrijventerreintje ’t Witte Lam (aan de Zeewinde) als priklocatie, op de plek waar voorheen coronatesten werden afgenomen. Maar volgens GroenLinks had de gemeenschappelijke gezondheidsdienst eigenlijk geen slechtere plek kunnen kiezen in ‘Groningen Fietsstad’.

“De locatie is voor fietsers slechts bereikbaar door de zeer drukke Groningerweg over te steken”, schrijft GroenLinks-raadslid Benni Leemhuis. “Deze weg functioneert op die plek feitelijk als een drukke op en afrit van de noordelijke ringweg. De toegestane snelheid (50 km/u) wordt daar regelmatig overschreden. Ook de situatie rondom de priklocatie, waarbij veel automobilisten met hun kinderen naar de priklocatie komen, mengt niet goed met de ouders met kinderen die op de fiets naar de locatie komen.”

De keuze voor ’t Witte Lam als prikplek past volgens Leemhuis niet bij Groningen als echte fietsstad: “Veel inwoners van Groningen beschikken, al dan niet bewust, niet over auto’s en anderen kiezen zelf om met hun kinderen te fietsen. Daarom vinden we dat priklocaties voor vaccinaties altijd optimaal en veilig per fiets (maar ook met het OV) bereikbaar zouden moeten zijn. (..) De fractie is daarom ook verbaasd over de keuze van deze locatie. Uitgangspunt van beleid van de gemeente Groninge is immers ‘lopen en fiets eerst, dan OV’. Dat zou ook voor de bereikbaarheid van publieke voorzieningen moeten gelden.”

GroenLinks vraagt het gemeentebestuur komende woensdag om opheldering over de keuze van de GGD. De partij wil dat het college bij de GGD aan de bel trekt en vraagt om andere keuzes, die beter aansluiten bij fietsers en reizigers in het OV.