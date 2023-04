GroenLinks geschrokken van geweld tegen homogemeenschap: “Het lijkt alsof er een patroon ontstaat”

De fractie van GroenLinks in Groningen is erg geschrokken van de mishandeling die in de nacht van zaterdag op Paaszondag plaatsvond bij Dorothy’s Drag under the rainbow aan de Pottebakkersrijge. Verschillende medewerkers van de dragshowbar en gaycafé werden mishandeld.

“Als fractie zijn we enorm geschrokken”, vertelt fractievoorzitter Jeffry van Hoorn van GroenLinks. “En dat geldt niet alleen voor mij, maar voor diverse andere fracties in onze gemeenteraad. Samen zijn we op dit moment ook bezig om vragen op te stellen voor het vragenuurtje van aanstaande woensdag. Als je om mijn persoonlijke reactie vraagt: ik ben geschrokken en het maakt mij ook verdrietig. Dat het nu in Groningen gebeurt … weet je, ik denk dat dit overal kan gebeuren. En dat is tegelijkertijd een hele vervelende conclusie.”

Jeffry van Hoorn (GroenLinks): “Het lijkt alsof er een patroon ontstaat”

Van Hoorn: “We hebben het namelijk niet over eenmalige incidenten. Er gebeuren op dit vlak meer vervelende dingen. Regenboogvlaggen die bijvoorbeeld worden weggehaald of mensen die op straat worden nageroepen. En in mijn geval raakt het mij ook persoonlijk. Ook ik word soms nageroepen. En nu is dat tot nu toe allemaal niet zo erg, maar het lijkt wel alsof er een patroon aan het is ontstaan. Een patroon waarbij de acceptatie van de lhbtiq+-gemeenschap onder druk komt te staan.”

“Hoe kunnen we de veiligheid garanderen?”

Door komende woensdag vragen aan de wethouder te stellen willen de partijen dat er werk wordt gemaakt. “Als ik het gevoel zou hebben dat ik de situatie niet kan veranderen, dan zou ik stoppen als politicus. Ik heb die hoop zeker nog. Van de wethouder wil ik weten welk beleid we op dit terrein voeren. En hoe we de veiligheid van de gemeenschap kunnen garanderen. De eerste stap is dat we met klem moeten voorkomen dat zulke situaties opnieuw gaan ontstaan. Mensen moeten in Groningen, maar ook op andere plekken in het land, zichzelf kunnen zijn. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn.”

“Qua acceptatie zijn we er echt nog niet”

Op de vraag of Groningen op dit moment een veilige stad is voor iedereen: “Als puntje bij paaltje komt, ja. Groningen is een veilige stad. Maar het neemt niet weg dat het aantal incidenten toeneemt. Daar moeten we scherp op zijn, en we moeten daar actief op blijven reageren. En dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door in te zetten op voorlichting op scholen. En ook evenementen als Roze Zaterdag, dat volgend jaar in onze stad wordt gehouden, dragen bij aan de acceptatie. Maar we moeten niet verslappen. We zijn er qua acceptatie echt nog niet.”

“Juist een gaycafé moet een veilige plek zijn”

Dat de mishandeling juist bij een dragshowbar en gaycafé heeft plaatsgevonden is volgens Van Hoorn extra pijnlijk. “Juiste deze locaties moeten een plek zijn waar mensen zich veilig moeten voelen. Daar mag men zich niet onveilig voelen. En zulke incidenten werken ook averechts. Mensen die op het punt staan om uit de kast te komen, die kunnen nu besluiten voorlopig niet naar buiten te komen. Dat vind ik pijnlijk. Iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij is. Thuis, op straat, in het uitgaanscircuit en waar dan ook.”

Robbert Dijkgraaf (D66): “In Nederland is geen ruimte om mensen te intimideren omdat ze zichzelf willen zijn”

Het incident in Groningen is niet het enige incident dat dit weekend plaatsvond. Ook in Eindhoven was er geweld tegen de homogemeenschap. Tijdens een jongerenbijeenkomst van COC Eindhoven en regio werden LHBTI+ jongeren belaagd door een groep van ruim twintig volwassenen. Minister Robbert Dijkgraaf (D66) van Emancipatie verafschuwt beide incidenten: “Het is simpel. In het Nederland waar ik graag woon, is geen ruimte om mensen te intimideren of uit te schelden omdat ze zichzelf willen zijn, daarover spreken en dit uitdragen. Iedere keer dat mensen hieraan tornen, moet dit de kop worden ingedrukt. Ik zal hier als minister van Emancipatie scherp op zijn en met anderen blijven werken aan Nederland als tolerant land, waar mensen kunnen zijn wie ze willen zijn.”