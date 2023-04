Groen asfalt zet bijensoorten onder druk: ’73 soorten in Oranjesingel, 13 op de Grote Markt’

Dit weekend vindt de Nationale Bijentelling plaats. Ondanks dat de resultaten van de telling nog niet bekend zijn, staat al wel vast dat het slecht gaat met de diversiteit van de bij in de gemeente. Dat blijkt uit de postcodekaart van Ruimteschip Aarde, een initiatief van KRO-NCRV.

Ruimteschip Aarde is een documentaireserie waarbij je samen met ruimtevaarder André Kuipers een andere blik krijgt op de wereld, en op Nederland. Deze week richt men zich op de bijen. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van een postcodekaart. Op de website kun je zien hoeveel bijensoorten er per postcode actief zijn. De kaart is opgebouwd uit eerdere waarnemingen aangevuld met variabelen als landgebruik, de aanwezigheid van voedsel, type natuur en ook de weersomstandigheden zijn in de berekeningen meegenomen.

Raaigras

De kaart laat een ontluisterend beeld zien. Wereldwijd komen er ongeveer 20.000 verschillende wilde bijensoorten voor. In Nederland zijn dit er op dit moment nog ongeveer 360. Wat opvalt is dat de bijenpopulaties het in Limburg en in het zuiden van Brabant beter doen dan in de rest van Nederland. Niet alleen qua aantallen maar ook als je kijkt naar de diversiteit. Volgens bioloog Auke-Florian Hiemstra wordt dit veroorzaakt door het groene asfalt. Nederland staat bekend om de groene weilanden, maar tegenwoordig zijn dit wel hectares waar niets meer in groeit. Zogeheten monocultuur. Raaigras waar voor bijen niets te eten valt. Terwijl bijen zeer nuttig zijn omdat ze stuifmeel verspreiden waarmee ze bloemen en planten bestuiven.

Biodiversiteit in steden ligt op een hoger niveau

In ons land wordt op dit moment de helft van de 360 bijensoorten die we hebben bedreigd in haar voortbestaan. In stedelijke gebieden doen de bijen het vaak ook beter dan op het platteland omdat de biodiversiteit in steden op een hoger niveau ligt. Toch is de conclusie van Ruimteschip Aarde dat Nederland na Malta de minste biodiversiteit heeft van Europa.

Interactieve kaart

Op de kaart kleurt de gemeente Groningen met name paars. Dit betekent dat er maar weinig soorten te vinden zijn. Opvallend is dat de diversiteit in de stad op een hoger niveau ligt dan op het platteland. Zo komen er aan de Molenweg in Thesinge 25 soorten voor. En aan de Kollerijweg in Woltersum worden 33 soorten geteld. In Stad wordt de grootste diversiteit waargenomen op Kardinge, in het Stadspark en in het Noorderplantsoen. Ook het gebied rond Glimmen en Noordlaren scoort relatief goed. Zo komen er rond de Duinweg 74 soorten voor. Op deze website kun je zelf controleren hoeveel bijensoorten er bij jou actief zijn.

Nationale Bijentelling

De komende dagen zal duidelijk worden of de resultaten van de Nationale Bijentelling aansluiten bij de gegevens van Ruimteschip Aarde. Zondag kan er nog de hele dag geteld worden. Bij de telling is het de bedoeling dat je een half uurtje gaat noteren welke bijen je in je tuin, op het balkon of in een park tegenkomt. Tellingen kunnen doorgegeven worden via deze website. Een handige gids om de bijen te herkennen vind je hier.