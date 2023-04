Gorecht verliest zespuntenduel van Hoogezand

Foto Martijn Minnema: Gorecht verdediger Miska Scheepsma en Hoogezand spits Heine Uuldriks in duel

VV Gorecht kon vanmiddag goede zaken in de strijd om lijfsbehoud, maar zakte dankzij een 1-2 nederlaag tegen Hoogezand naar een nacompetitieplek. Gorecht-Hoogezand was een wedstrijd tussen de nummers 9 en 10 in de eerste Klasse F. Nummer 9 is aan het eind van het seizoen veilig, nummer 10 gaat de nacompetitie in. Gorecht begon met een punt voorsprong en kon, met na deze wedstrijd nog maar drie wedstrijden te gaan, dus een goeie slag slaan.

Voor rust viel er voor beide doelen weinig te beleven, Gorecht probeerde het continu met de lange bal naar voren maar de voorwaartsen wisten de bal zelden vast te houden of zo te controleren dat er gevaar uit kwam. Hoogezand probeerde het voetballend, maar ook daar ontbrak de grootse vorm. Pas na 22 minuten was er een mogelijkheid. Wyatt van Engel kreeg namens Hoogezand een goeie schietkans, maar trof geen doel. Gorecht werd een keer dreigend bij een rommelige situatie voor de Hoogezand goal. Verder waren er nog een paar mogelijkheden voor Hoogezand maar het was na de uiterst povere eerste helft geen wonder dat de ruststand 0-0 was.

De tweede helft bracht meer vertier. Gorecht probeerde in plaats van telkens de lange bal te spelen meer voetballend voor gevaar te zorgen. En begon de tweede helft hoopvol en beter dan voor rust. Maar kreeg wel het deksel op de neus. Een halve minuut nadat het zelf bij een scrimmage niet het laatste zetje wist te geven brak Wyatt van Engel het duel open met een wonderschone treffer. De Hoogezand aanvaller haalde van net buiten de zestien uit en zag de bal in de bovenhoek belanden, 0-1 in de 52′ minuut. Gorecht had even tijd nodig om van die dreun te bekomen en Hoogezand profiteerde. In de 58′ minuut viel de bal voor de voeten van erkend topschutter Heine Uuldriks, die schoot raak, 0-2.

Het laatste half uur was het eenrichtingsverkeer, Gorecht ging op jacht naar de aansluitingstreffer en Hoogezand verdedigde en gokte op de counter. Gorecht was er een paar keer dichtbij, maar de Hoogezand keeper redde bij de grootste kansen twee keer knap. Al ontbrak het venijn ook in de afronding, met name bij de kans die Gorecht in de 68′ minuut kreeg. Van dichtbij werd de grootste kans van de wedstrijd om zeep geholpen met een te zachte inzet.

Tien minuten voor tijd kreeg Gorecht dan toch loon naar werken, invaller Bob Poorta schoot uit de draai de 1-2 binnen. Kort daarna claimde Gorecht twee keer achter elkaar een strafschop. Eerst wegens een vermeende overtreding, nog in dezelfde aanval wegens hands na een voorzet vanaf de flank. De VAR had hem op de stip gelegd, maar 1F is niet de eredivisie waar vrijwel elke handsbal tot een penalty leidt. In de resterende tijd was Hoogezand nog het dichtst bij een doelpunt. In de 90′ minuut werd bij een uitbraak met een fraai schot de binnenkant paal geraakt. Gorechts opportunisme leverde wel wat dreiging op, maar geen echt gevaar.

Gorecht staat nu op plek 10, één punt achter Drachtster Boys en twee punten achter Hoogezand. Gorecht speelt nog tegen ONS en Blauw Wit’34, clubs die beide nog volop om het kampioenschap spelen en treft op de slotdag in Haren PKC’83. De concurrenten hebben een veel makkelijker programma waardoor nacompetitie voor Gorecht lonkt.