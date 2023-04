Gorecht strijdend ten onder tegen Genemuiden

Foto Andor Heij. Genemuiden scoort tegen Gorecht.

“Ik had graag de laatste vier gehaald, want dat was een unieke prestatie voor deze club geweest”, aldus Gorecht-trainer Hans van der Ploeg. Maar het mocht niet zo zijn. De eersteklasser verloor paasmaandag in Haren nipt van vierde divisionist SC Genemuiden: 1-0.

De laatste vier in de noordelijke districtsbeker zou ook een plek in de grote KNVB beker betekend hebben. En het leefde in Haren, want er stonden bijna 600 mensen langs de lijn. Die zagen dat Gorecht flink van zich af beet, maar ook dat Genemuiden na 19 minuten op voorsprong kwam. Een bal uit een vrije trap werd door Jens Jurn Streutker raak gekopt (foto). “We wisten dat ze gevaarlijk waren in dode spelmomenten en daar kwam die goal ook uit”, zei Van der Ploeg na afloop.

Kansen Gorecht

Het was de enige echte kans van Genemuiden voor de pauze. Gorecht had zo maar langszij kunnen komen. Na 41 minuten ging een schot van Hein van Marrum via de Genemuiden defensie net naast en een geweldige uithaal van Mark Haverkamp werd op slag van rust uit de bovenhoek getikt door Genemuiden doelman Hidde Streutker.

Na de pauze drong Genemuiden meer aan en vlogen drie ballen bij het doel van Willem Bouwkamp net voorlangs. Maar verder had Gorecht de boel achterin aardig op orde. Het was allemaal niet fraai wat op het moeilijk te bespelen veld te zien was, maar de ploeg uit Haren knokte zich in de slotfase onder de druk uit. Er ontstonden gevaarlijk momenten voor het Genemuiden doel. De grootste kans was voor Harmen Meijering die net over schoot. Een kopbal van Tom Traas miste kracht en zo mag Genemuiden verder bekeren tegen Jubbega.

Strijdplan

“Ons plan was om zestig, zeventig minuten in de wedstrijd te blijven en dan kijken of we wat konden halen. Dat strijdplan is goed uitgevoerd”, aldus Van der Ploeg. Voorafgaand aan de wedstrijd had de trainer van Gorecht veel kritiek op de KNVB, omdat Genemuiden zaterdag vrij was en Gorecht voor de competitie nog vol aan de bak moest. Aan een verplaatsing van het duel wilde Genemuiden niet meewerken. “Maar we hadden hier zo maar een resultaat kunnen halen”, zei Van der Ploeg. “We hebben naar vermogen gespeeld, we hebben weinig weggegeven en hadden voor de rust ook kunnen scoren. Ik ben trots op mijn ploeg, maar de uitschakeling is toch wel een beetje balen”.