Gezochte verdachte (39) van zware mishandeling loopt tegen de lamp door lokfiets

Agenten hebben in de nacht van maandag op dinsdag een voortvluchtige verdachte van zware mishandeling aangehouden aan het Floresplein.

Volgens wijkagenten Jolanda Blokstra en Jorrit de Jong liep de Stadjer tegen de lamp, toen hij probeerde om een lokfiets van de politie te stelen. Die zet de Groningse politie nu vaker in, omdat er sprake is van een stijging van het aantal fietsendiefstallen in de gemeente.

Waar en wanneer de aangehouden fietsendief de mishandeling pleegde, meldt de politie niet.