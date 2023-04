Minderjarige jongen gewond bij steekpartij op Gedempte Zuiderdiep, verdachte voortvluchtig

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een steekpartij op het Gedempte Zuiderdiep is zondag in het begin van de avond een persoon gewond geraakt. De verdachte is nog voortvluchtig.

De melding van een steekpartij kwam rond 18.30 uur bij de hulpdiensten binnen. “Wat we nu weten is dat één persoon gewond is geraakt”, vertelt een politiewoordvoerder. “Het gaat om een minderjarige jongen uit de gemeente Midden-Groningen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. In deze zaak hebben wij nog niet een verdachte kunnen arresteren. Een onderzoek naar de toedracht is gestart.”

Volgens nieuwsfotografen vond de steekpartij plaats op of bij een terras bij een horecagelegenheid. Het slachtoffer zou gestoken zijn in het bovenbeen. Veel mensen zijn getuige geweest van de steekpartij. “Wij komen graag in contact met mensen die het hebben gezien of die meer informatie hebben. Zij kunnen ons bereiken op telefoonnummer 0900 88 44.”