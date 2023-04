Gewapende man aangehouden op Atoomweg na zoekactie in binnenstad (update)

Foto via Politie.nl

De gewapende man waar agenten maandagmiddag naar hebben gezocht in de Groninger binnenstad is, na een zoekactie van ruim een uur, aangehouden op de Atoomweg.

De politie startte aan het begin van de maandagmiddag een zoekactie in de Groninger binnenstad, nadat de man gezien was met een vuurwapen. De zoektocht richtte zich op de omgeving van het Gedempte Zuiderdiep. Bij de zoektocht werd ook de hulp van het publiek ingeschakeld.

Agenten zetten na de melding ook een perron op het Hoofdstation af en ontruimden een trein. Vervolgens kamden agenten de trein uit. Een tipgever had aan de politie laten weten dat de verdachte mogelijk in deze trein was gestapt. Dat bleek niet het geval.

Na ongeveer anderhalf uur zoeken slaagde de politie erin om de man aan te houden. Dat gebeurde op de Atoomweg op bedrijventerrein Hoendiep. Na de aanhouding bleek dat de man inderdaad een vuurwapen bij zich droeg.