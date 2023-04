Gerrit Krolprijs: inzenden van essays kan tot 8 mei

Foto: Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit reikt dit jaar voor de derde keer de Gerrit Krolprijs uit. Deze essayprijs wordt georganiseerd door het Talencentrum van de RUG en de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur.

Studenten van alle universiteiten in het Nederlandse taalgebied en van elke studierichting worden uitgenodigd om een in het Nederlands geschreven essay in te zenden van maximaal 2000 woorden. Het essay mag nog niet eerder gepubliceerd zijn. Thema van deze derde editie is ‘De taal als breekijzer’.

De Gerrit Krolprijs is in het leven geroepen ter stimulatie van het Nederlands als academische taal. In een wereld waarin het Engels steeds vaker de voertaal is binnen opleidingen, dient het Nederlands absoluut niet op de achtergrond te geraken, aldus de organisatie.

De prijs is genoemd naar Gerrit Krol vanwege diens indrukwekkende oeuvre. Als dichter, romancier én essayist was hij een radicale vernieuwer, die in staat bleek om ook binnen zijn eigen oeuvre steeds weer nieuwe wegen in te slaan. Hij had ook een hartstocht voor literatuur, kunst, filosofie en wetenschap en met een scherp oog voor maatschappelijke en psychologische thema’s.

De jury bestaat uit Mathijs Deen (schrijver), Ellen Krol (dochter van Gerrit Krol) en Ronald Ohlsen (docent Nederlands bij het Talencentrum). De essays kunnen tot uiterlijk 8 mei worden ingezonden via gerrit.krolprijs@rug.nl. De winnaar wordt bekendgemaakt in juni. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 2.000 euro en een publicatie van het essay op literair weblog Tzum.