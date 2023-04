Gemeenteraad ziet niets in oprichten technologiecampus voor maakindustrie

Een voorstel van de fractie van de PVV, gesteund door de Partij voor het Noorden, om een technolgiecampus op te richten in Groningen voor de maakindustrie kreeg woensdag geen meerderheid in de gemeenteraad.

Fractievoorzitter Dennis Ram van de PVV: “Groningen heeft eigenlijk alle ingrediënten in huis voor het oprichten van een brainport voor de maakindustrie. De afgelopen decennia is er veel industrie naar China verhuisd, terwijl er nu een duidelijke tendens te zien is dat we weer dingen in ons eigen land moeten gaan maken. De gemeente heeft met het investeringsfonds de NOM, dat ondernemers in het Noorden steunt bij het realiseren van hun plannen, de Smart Industrie met veertig bedrijven, kennisinstellingen zoals de RUG, Hanzehogeschool en mbo-instellingen een perfect economisch klimaat. Daarmee kunnen ook banen gecreëerd worden voor een divers aantal werkzoekenden, van praktisch geschoold tot hoger opgeleid. Het zal onze lokale economie stevig versterken.”

Daan Brandenbarg (SP): “Waarom moet het bij de PVV altijd zo ingewikkeld?”

Daan Brandenbarg: “Als u het heeft over de-globalisering en wilt werken aan lokale industrie, dan vindt u de SP direct aan uw zijde. Maar u heeft over de NOM, over brainport. Waarom moet het bij de PVV altijd zo moeilijk? Wat wilt u eigenlijk?” Ram: “Ik denk dat Eindhoven een mooi voorbeeld is. Daar zijn denkers en doeners met elkaar aan de slag gegaan. Wat je creëert is een productieproces zonder fouten, waarbij je alles zelf maakt. Wij hebben in Groningen de kennis in huis om een mooie industrie op te zetten, en we kunnen gaan kijken hoe dat werkt.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “We hebben al de Universiteit van het Noorden”

Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “In Groningen bestaat de Universiteit van het Noorden, waar studenten van mbo, hbo en universiteit samenwerken. Dus eigenlijk hebben we zoiets hier al. Mijn fractie heeft niet het idee dat we de gemeente moeten vertellen hoe we producten moeten gaan maken. Bedrijven zijn prima in staat om dat zelf te doen. Wij snappen deze motie niet zo goed.”

Tom Rustebiel (D66): “U heeft gesproken met de onderwijsinstellingen?”

Ram: “Het lijkt ons een goed idee dat er een focus komt op de maakindustrie, het maken van nieuwe producten. Eindhoven is zoals gezegd een mooi voorbeeld. We hebben de ingrediënten in huis, waarom daar dan ook niet gebruik van maken.” Rustebiel: “En u heeft gesproken met de onderwijsinstellingen? Die vinden dit een goed idee?” Ram: “Ik heb meerdere malen hierover gesproken met kennisinstellingen.”

Wethouder Bloemhoff (PvdA): “Groningen is Groningen”

Wethouder Carinne Bloemhoff van Onderwijs: “Het is heel verleidelijk om naar Eindhoven te kijken, maar Groningen is Groningen. Wij hebben onze eigen kracht. Wij kiezen bewust voor inzet op brede welvaart. Groningen is al één van de beste regio’s voor ondernemerschap. Campus Groningen op Zernike is van nationaal belang, en groeit snel. We zijn volop bezig met campusontwikkeling. Daarbij zetten we niet alleen in op technologie, maar ook op digitalisering en healthy ageing. We zijn druk bezig met een aantal dingen die u noemt.”

De motie haalt het dan ook niet. Zeven raadsleden stemmen voor, 36 tegen.