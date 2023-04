Gemeenteraad wil doorgaan met deelscooters: “Hoe het gebruik optimaliseren en de overlast minimaliseren?”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Vrijwel de volledige gemeenteraad wil doorgaan met het aanbieden van deelscooters. Maar de partijen zijn wel kritisch over de inrichting van het systeem. Verschillende partijen komen dan ook met plannen om het middel zo optimaal mogelijk te benutten.

In Groningen hebben Check en Felyx tot 30 april een tijdelijke vergunning om scooters te verhuren. Deze datum is voor de gemeente aanleiding om onderzoek te doen naar de deelscooters en hoe het beter kan. “Het is voor ons niet vanzelfsprekend om de vergunning voor deelscooters te verlengen”, vertelt raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks. “Mijn fractie ziet namelijk nadelen. Te vaak vervangen de scooters een fietstocht. Te vaak wordt er te hard op gereden en worden ze te slecht bestuurd. Ook zorgt het voor overlast. Daarnaast worden de voertuigen vaak pontificaal op de stoep geparkeerd, waardoor dit voor overlast zorgt. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen. Deelscooters hebben autoritjes vervangen. Ons uitgangspunt is om de nadelen terug te brengen en om de overlast steviger aan te pakken. Daarnaast is het belangrijk dat alle dorpen en buurten toegang hebben tot het systeem. Om meer grip te krijgen op het systeem stellen wij samen met de SP voor om een eigen gemeentelijk verhuurbedrijf op te zetten zodat we de publieke regie in handen krijgen. In Wenen werkt dit ook erg goed.”

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “We zijn niet blind voor de nadelen”

Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “De deelscooter helpt om van A naar B te komen op plekken waar dat op andere manieren niet lukt. Een bushalte die te ver weg is of een busreis die vanwege een overstap twee keer zo lang duurt. Maar tegelijkertijd zijn we ook niet blind voor de nadelen. De overlast is op sommige plekken aanwezig. Het College doet een goede oplossing door gebruik te maken van een freefloatingsysteem, dat je een scooter overal achter kunt laten in bepaalde zones. Helaas zien we wel dat verschillende wijken die zones nu helemaal niet hebben, terwijl het vaak wel om gebieden gaat waar de scooter echt een toevoeging kan zijn om het autogebruik terug te dringen. Het voorstel van GroenLinks en SP om de deelmobiliteit meer in eigen handen te krijgen, daar ben ik voorstander van om daar in ieder geval onderzoek naar te doen.”

Karoline de Groot (Student & Stad): “Deelscooters hebben 10.000 autoritten vervangen”

Ook Student & Stad is niet klaar met de deelscooter. Raadslid Karoline de Groot: “Na twee jaar is het te vroeg om de deelscooter de deur uit te bonjouren. Er zijn kritische geluiden, maar ook positieve. Zo is het aantal ritten gestegen van 1.700 naar 2.500. Deelscooters hebben 10.000 autoritten vervangen, en ook is het aantal ritten naar P+R-terreinen toegenomen. De vraag is hoe we het gebruik kunnen optimaliseren en de overlast minimaliseren. Wij willen voorstellen om over te stappen op een hybride parkeersysteem. Dus dat we freefloating handhaven, maar dat we gaan werken met hubs op hotspots, zoals bijvoorbeeld op Zernike en het Hoofdstation. Dat we deze plekken zowel digitaal als fysiek aangeven. Daarnaast moet het gebruiksvriendelijk zijn. Is er overlast, dan moet je een nummer kunnen bellen en moet je kunnen zeggen dat scooter 131 overlast veroorzaakt. Waarbij er dan direct actie kan worden ondernomen.”

Hans de Waard (SP): “Oprichten van een gemeentelijk verhuurbedrijf”

Rita Pestman van de PvdA is onder de indruk: “Ik zou willen voorstellen om Student & Stad als baas te benoemen van een gemeentelijk verhuurbedrijf, want volgens mij hebben ze er al goed over nagedacht.” Hans de Waard van de SP: “Er komen veel klachten over de scooters binnen. Er moet wat veranderen. Wij willen voorstellen om het aantal centrale parkeerplaatsen te beperken en ook om de aantallen scooters te verminderen. Veel scooters eten namelijk ritjes op die mensen normaal met de bus zouden afleggen.” Dat kan op een interruptie rekenen van Karoline de Groot van Student & Stad: “Maar de gebruiksvriendelijkheid neemt dan toch af?” De Waard: “Ja, dat zal zo zijn. Maar we willen het anders inzetten. Wij zien de deelscooter als een toevoeging. Dat je een scooter kunt gebruiken tussen een P+R-terrein en een bedrijventerrein waar een bus niet komt. Wij willen voorstellen dat de deelscooter echt openbaar vervoer wordt. Niet gerund door een commercieel bedrijf, maar dat we het echt in eigen handen nemen.”

Sten Wennink (ChristenUnie): “Nachtelijk verbod op deelscooters?”

Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Ik kan me wel grotendeels aansluiten bij de woorden van Student & Stad. Maar is het ook een optie om elektrische deelfietsen te bevoordelen ten opzichte van scooters?” Sten Wennink van de ChristenUnie: “Is het ook een idee om virtuele parkeerhavens in te richten op plekken die nu nog gebruikt worden als parkeerplaats door auto’s? En kan er ook een nachtelijk verbod komen op het gebruik van de scooters? Nu is dit verbod van 01.00 tot 06.00 uur, maar kan het ook vanaf middernacht? Dan is de overlast en misbruik namelijk het grootst.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Deelfiets heeft onze voorkeur”

Wethouder Broeksma van Verkeer: “Het gebruik van de deelscooter helpt ons in de mobiliteit. Een deelscooter kan onderdeel zijn van een langere reis. We zien het als een aanvulling op het openbaar vervoer. Er werd een vraag gesteld over deelfietsen. Dat is nog geen doorslaand succes. Maar als u vraagt welk middel onze voorkeur heeft dan kiezen wij als gemeentebestuur voor de deelfiets. Om de simpele reden dat deze minder ruimte in beslag neemt en geparkeerd kan worden in de daarvoor beschikbare stallingen.”

“Verhuur scooters is geen vetpot”

Het idee van Student & Stad om met hubs te gaan werken ziet de wethouder ook wel zitten: “Hubs voor deelfietsen bestaan er al. Dit kunnen we ook relatief eenvoudig voor deelscooters doen. Dat je bijvoorbeeld op station Haren aangeeft, daar staan de fietsen, daar staan de scooters. Hybridehotspots op Zernike en bijvoorbeeld bij winkelcentrum Paddepoel kunnen ook een toevoeging zijn.” Het voorstel om een gemeentelijk verhuurbedrijf op te zetten wordt door de wethouder niet direct van tafel geveegd: “De winst gaat dan naar de gemeente, maar u moet zich wel realiseren dat het niet echt een vetpot is.”