Gemeentebestuur ziet geen heil in Formule E-race in Stad: ‘Focus op waterstof maakt basis dun’

Foto: David Merrett - https://www.flickr.com/photos/davehamster/49380124822/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87182891

Het gemeentebestuur ziet weinig heil in het aanjagen van een Formule E-race in Groningen. Volgens het college is de basis voor een race met elektrische auto’s door de stad erg dun, omdat Groningen zich voornamelijk richt op de waterstof-economie.

Dat laat het college weten, nadat de VVD-fractie eind vorige maand vroeg om een onderzoek naar de haalbaarheid van een race in Groningen.

Net als de VVD-fractie ziet ook het gemeentebestuur in dat een Formule E-race in Groningen de stad op de internationale kaart kan zetten, met een plek op de racekalender tussen steden als Berlijn, Monaco, Jakarta, Sao Paolo, Rome en Londen. “Echter, op het gebied van energie focust Groningen zich strategisch op het zijn van de motor van de nieuwe Europese waterstofeconomie en de innovatie op dat terrein”, aldus het college. “Elektrificatie komt hierin minder aan de orde. We hechten wel veel waarde aan een bedrijf als Holthausen, maar Groningen heeft echter geen automotive sector of bedrijven die zich inzetten voor het elektrificeren van auto’s. De basis voor de Formule E is daarmee dun in Groningen.”

Volgens het collegebestuur is er daarnaast weinig geld en personeel beschikbaar om dit soort grote sportevenementen binnen te halen. Volgens het college past de Formule E-race daarnaast niet in gemeentelijke sport- en beweegbeleid, omdat het topsportevenement eigenlijk geen niet-professionele evenknie heeft in de gemeente. “Een gemeente als Assen heeft wel een historie in de racesport. Daar zou een Formule E-evenement beter en logischer passen.”